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Aktüel Yetim ve öksüzlerin yüzü güldü! 100 yetim için yapılan konutların kurası çekildi
Aktüel

Yetim ve öksüzlerin yüzü güldü! 100 yetim için yapılan konutların kurası çekildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep’te Yetim Konutları'nın kura çekim törenine katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 16:25:00 -
Yetim ve öksüzlerin yüzü güldü! 100 yetim için yapılan konutların kurası çekildi

Şahinbey Belediyesi ile ortak yürüttükleri proje kapsamında 100 konutu eşi vefat etmiş, öksüz ve yetim yardımı alan hanelere teslim edecekleri için heyecanlı olduğunu ifade eden Yanık, ihtiyaç sahibi hanelerin uygun barınma koşullarında yaşamasına yönelik ev yapımı veya ev onarım çalışmalarına destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Yanık “Barınma yardımları kapsamında Şahinbey Belediyesi ile yaptığımız konutlardan 100'ünü teslim ediyoruz. Konutların bütün ailelere, çocuklara hayırlı, huzurlu yuva olmasını temenni ediyorum. Evlerin anahtarını alacak ailelere hayırlı ömür diliyorum” dedi. Kura çekimine, AK Parti Milletvekili Derya Bakbak ve MHP Milletvekili Sermet Atay da katıldı.

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