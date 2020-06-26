Yetim Vakfı, Suriyeli 71 çocuğu ailesine kavuşturdu

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, yetim ya da öksüz kalan Suriyeli mülteci çocukların hayatta kalan diğer aile fertlerine kavuşmalarını sağladıklarını belirterek, "Şimdiye kadar toplam 71 yetim çocuğu ailesine kavuşturduk." dedi.



Gülsatar, Suriyeli yetimlere yönelik yaptıkları saha çalışmalarını, bu çocuklara nasıl ulaştıklarını ve aile fertlerini nasıl bulduklarını AA muhabirine anlattı.



Vakfa bildirilen veya saha çalışmalarında karşılarına çıkan yetimlere ulaşarak onlar hakkında sosyal inceleme raporu hazırladıklarını belirten Gülsatar, raporun sonucuna göre hareket ettiklerini söyledi.

Sahada 500'e yakın gönüllü ekiplerinin bulunduğunu aktaran Gülsatar, bu ekiplerle yetim aileleri ziyaret ettiklerini, bu ziyaretler sırasında yanlarında sosyal hizmet uzmanı, sosyolog ve psikologların da bulunduğu ifade etti.



Gülsatar, "Eğer yetim çocuğun Türkiye'de bir akrabası bulunuyorsa bu yakınından bilgi almayı deniyoruz. Suriye içinde akrabası olduğu belirlenirse Suriye'deki yardım ekipleri ile irtibat kurup, ailesine ulaşmaya çalışıyoruz. Rejim bölgesinde aile fertlerinin yaşadığı belirlenirse irtibat kurmak bizim için zorlayıcı olabiliyor. Bazen sosyal medya gruplarından iletişim sağlayabiliyoruz. Aile ile ilgili bilgilerde kesinlik sağlandıktan sonra çocuğun ailesi ile buluşturulması safhasına geçiyoruz." diye konuştu.

Vakfın kurulduğu 10 Haziran 2017'den bugüne kadar kaç yetime ulaştıkları bilgisini veren Gülsatar, şunları aktardı:



"Suriye'den Türkiye'ye getirdiğimiz 19 yetim çocuğu ailesine kavuşturduk. Türkiye içinde ise 7 yetimimizi ailesiyle buluştururken, Suriye'ye götürüp ailesine teslim ettiğimiz 5 yetimimiz bulunuyor. Suriye'deki iç savaştan dolayı kendi ülkesinde ailesinden kopan 40 çocuk da Suriye'de ailelerine teslim edildi. Şimdiye kadar toplam 71 yetim çocuğu ailesine kavuşturduk."



Suriyeli yetim veya öksüz olan çocukların, Türkiye'ye giriş yaparken birlikte geldikleri yakınlarının üzerine kaydedildikleri için Türkiye'deki Suriyeli yetim sayısına ilişkin ellerinde net rakam olmadığını söyleyen Gülsatar, "Ancak Suriye'deki savaşta hayatını kaybedenlere ilişkin veriler, Türkiye'ye gelen Suriyeli mülteci çocuk sayısının 2 milyonun üzerinde olması, bu rakamın 300 binden az olmadığına işaret ediyor." dedi.

- "Yetimlerin eğitim hayatına kazandırılması için çalışıyoruz"



Gülsatar, yetimlere eğitim yönünden sağladıkları desteklerle ilgili ise şu bilgileri verdi:



"Eğitime erişemeyen yetim ve öksüz çocukların eğitim hayatına kazandırılması için çalışıyoruz. Eğitimlerimiz, Reyhanlı Eğitim Köyü, Kilis Anaokulu ve Cerablus Yetimhanesi'nde sürüyor. İstanbul Aksaray'daki Esenlik Durağı merkezimizde örgün eğitimleri destekleme ve psikososyal destek faaliyetleri yürütülüyor. Ayrıca Şanlıurfa ve Çatalca Eğitim Kompleksleri, İdlib Babuska İlköğretim Okulu ile İdlib Babuska, Meşet Ruhin ve Kefer Lusin'de Psikososyal Destek Merkezi inşası devam ediyor."



Hatay'daki Reyhanlı Eğitim Köyü'ndeki (REK) faaliyetlerini de anlatan Gülsatar, Hatay'da takip ettikleri 1500 Suriyeli yetim ailesi bulunduğunu, bu ailelerin çocuklarına ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini REK bünyesinde verdiklerini söyledi.

Yetim annelerine yönelik psikoterapi, grup terapisi ve meşguliyet terapisi hizmeti de verildiğini ifade eden Gülsatar, annelerin kazanç sağlaması için de tekstil konusunda eğitim aldıklarını belirtti.



Mehmet Gülsatar, Yetim Vakfına yardımcı olmak isteyen vatandaşların vakfa gönüllü olabileceklerini, bagis.yetimvakfi.org.tr adresinden bağışta bulunabileceklerini dile getirdi.