Yetim Vakfı Ramazan’da 16 ülkede 150 bin yetime ulaşacak

Yetimlerin sevgi dolu ve şefkatli bir çevrede, ruh ve beden sağlığı bütünlüğü içinde gelişmesine katkıda bulunan Yetim Vakfı, bu Ramazan 16 ülkede 150 bin yetime destek sunacak.

Ramazan bereket yetim emanet

Ramazan ayına savaş, açlık, soğuk ve yokluk ortamında girecek olan yetim çocuklara ve ailelerine, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerini sürdüren Yetim Vakfı, Ramazan çalışmalarına başladı. 2022 Ramazan ayına ‘Ramazan Bereket Yetim Emanet’ sloganıyla yola çıkanVakıf, Türkiye ve dünya üzerindeki yetim çocuklara ve ailelerine destekte bulunarak 11 ayın sultanı Ramazan ayında kalpleri birleştirecek.

İftar paketleri birinci elden ulaştırılacak

Yürütülen çalışmalar kapsamında Yetim Vakfı Ramazan ayında bağışçıların destekleriyle yetim çocuklar ve ailelerin hem sahur hem de iftar sofralarını zenginleştirecek. Yetim ailelerine iftar paketleri birinci elden ulaştırtılacak.Paylaşmanın ve dayanışmanın zirve yaptığı Ramazan bereketi dünyanın dört bir yanına taşınarak yetimlerin yüzlerinde gülümsetecek. Yapılan hazırlıklar neticesinde iftariyeliklerden bayramlıklara binlerce yetimin ihtiyaçları karşılanacak.

“Amacımız bayramı sevinçle karşılamalarını sağlamak”

Ramazan ayı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz: “Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde Türkiye,Filistin, Lübnan, Irak, İran, Suriye, Yemen, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Azerbaycan, Libya, Mali, Tunus, Arakan, Bangladeş ve Sri Lanka’daki yetim çocuklarımızın ve ailelerinin bu ayı, güzel geçirmelerini ve bayramı sevinçle karşılamalarını sağlamak adına hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan ayını yetim çocuklarımızın garip geçirmesine başta bağışçılarımız olmak üzere hiçbirimizin gönlü razı değil. Amacımız bağışçılarımızın destekleriyle yetim çocuklarımızın Ramazan bayramını sevinçle karşılamalarını sağlamak.” ifadelerine yer verdi.

Yetimlere nasıl destek sağlanır?

Ramazan ayında bağışçılar çeşitli kalemlerde yetimlere ve ailelerine destek sağlayabiliyor. Yetim ailelerine umut olmak isteyenler Yetim Sponsorluğu, Zekât, Ramazan Kumanya Paketi, Ramazan Çocuk Paketi, Bayramlık Kıyafet, İftar Yemeği, Fitre, Fidye gibi bağış kalemleri ile bağışta bulunabiliyor. Ayrıca hayırseverler YETİM yazıp 9868’e göndererek 10 TL bağışta bulunabiliyor.