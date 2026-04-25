Kulağınıza küpe olsun: Tam 700 bin lira cezası var!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde salep orkidelerini doğadan izinsiz koparan vatandaşa 699 bin 245 lira idari para cezası uygulandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde salep orkidelerini doğadan izinsiz koparan vatandaşa 699 bin 245 lira idari para cezası uygulandı.
Nesli tehlike altında olan salep orkideleri, koruma altında tutuluyor. , Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde bir kişi doğadan izinsiz bitki toplarken yakalandı.
699 BİN 345 LİRA CEZA UYGULANDI Yapılan kontrolde salep orkidesine ait yaklaşık 15 kilogram yumrunun toplandığı tespit edildi.
El konulan yumrular, ekipler tarafından toplandığı bölgeye ekildi.
Nesli tehlike altında bulunan bitkiyi izinsiz toplayan kişiye, ilgili mevzuat kapsamında 699 bin 245 lira idari para cezası kesildi.
