Diyet lifi açısından... Çöpe atılıyor, asıl vitamin sapında: Bağırsakları yağlıyor, şişliği indiriyor Kulağınıza küpe olsun: Tam 700 bin lira cezası var! Bruce Fein'den gündeme oturan çıkış: Bu olursa Türkiye'den özür dilemek zorunda kalırlar CHP'de 'mezar taşlı' protesto! O teşkilatın cenazesini kaldırdılar Asker uğurlamasında kan aktı: Uyarılan çocuk dehşet saçtı! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken çıkış: İnsan ile makine arasındaki çizgi giderek bulanıklaşıyor Avrupa ülkesinde yüzlerce insan İsrail'i protesto etti Destek sözü vermişlerdi: Japonlardan o ilçeye hibe! Yakaladığı balığın sevinci kursağında kaldı! Gelen kağıtla neye uğradığını şaşırdı!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Asker uğurlamasında kan aktı: Uyarılan çocuk dehşet saçtı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Asker uğurlamasında kan aktı: Uyarılan çocuk dehşet saçtı!

İstanbul Esenler'de iddiaya göre hızlı araç kullandığı için uyarılan 17 yaşındaki sürücü, bir süre sonra geri dönerek asker eğlencesinin yapıldığı sokakta rastgele ateş açtı.

Olay, 19 Nisan'da Tuna Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Derviş G., aralarında husumet olan kişiyi bulmak için sokakta herkese onu görüp görmediklerini sormaya başladı. Derviş G. daha sonra olay yerine araçla hızla geldiği için çevredekiler tarafından uyarıldı. Kısa bir süre sonra Derviş G. ile kendisini uyaranlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında Derviş G. aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

ARBEDE YAŞANDI Kısa bir süre sonra Derviş G. olay yerine silahla geldi. Kendisiyle tartışanlara hakaret etmeye başlayınca kısa süreli arbede yaşandı. Çıkan arbede sonrasında Derviş G. asker eğlencesi için sokakta toplanan kalabalığa doğru silahla ateş açtı. Kurşunlar asker eğlencesi için orada bulunan Yusuf Arda Özer'e isabet etti. Şüpheli Derviş G. olay yerinden kendisiyle birlikte gelen 3 kişi ile birlikte kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Özer ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Yusuf Arda Özer'in 6 gündür yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen Derviş G.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

'DİĞER YAVRULARIMI DA VURACAKSMIŞ' Anne Esma Özer, "Oğlum bu olayda 2 gün öncesine kadar iş yerinde yattı sırf bu eğlenceye katılmak için. 'Anne ben Kadiri yalnız bırakmam, illa katılacağım eğlenceye' dedi. Eve bile gelmedi, 2 gün çalıştı, oğlumu aradım 'gel yemek hazır' dedim. Kısa süre sonra silah sesleri geldi. Dışarı çıktım bir baktım ki benim yavrum yerlerde yatıyor. Hala yakalanmadı. Utanma yok, arlanma yok, o olayı yapan kişi benim diğer yavrularımı da vuracakmış. Ben hastanedeyim buyursun gelsin beni vursun. Durumu kritik, risk devam ediyor iç kanaması devam ediyor" dedi.

'7-8 EL ATEŞ ETTİ' Özer'in arkadaşı Muhammed Abdo, "İki arkadaş var ve bunlarında kendi arasında husumet var. Biz o sırada asker eğlencesi yapacaktık ve sürekli bizim oradan geçiyordu. Aralarında husumet olan çocuğu soruyordu, bize de sorup durduğu sırada bizim arkadaşımız ters yaptı ona 'yeter, o buraya gelmiyor git eğlencemiz var eğlencemizi bozma' dedi o da küfür etmeye başladı. Daha sonra bunlar birlerine küfür etmeye başladılar kafa kafaya gelmeye başladılar, bu çocuk arabaya bindi ve 'gidip geleceğim' dedi.

Arabayla gitti yürüyerek geri geldi, bizim de arkadaşımız yanına gitti olayı halletmek için, kavga çıkmasın diye. Arkadaşım onu tuttu 'ne oldu' dedi 'arka mahalleye gidelim orada konuşalım eğlencemiz var bozmayın' dedi. Daha sora o elini silaha attı arkadaşımız da ona vurdu, daha sonra silahla bize doğru ateş etmeye başladı. Bizim arkadaşımıza geldi mermi, bir sürü çocuk vardı orada 7-8 el ateş etti" diye konuştu.

