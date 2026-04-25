Apple’dan 20. yıla özel tasarım: iPhone’da çerçeve tarihe karışıyor

Apple, iPhone’un 20. yılı için alışılmışın dışına çıkmak istiyor. Sızan bilgilere göre şirket, ekranı tamamen çerçevesiz ve dört kenardan kıvrılan yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor. Apple, bu tasarım için Samsung’dan özel bir panel talep ediyor. Buradaki fark şu: Ekran çok keskin şekilde kıvrılmayacak. “Waterfall” diye bilinen aşırı kavis yerine daha hafif, mikro seviyede bir eğim kullanılacak.

Bu yaklaşım iki işe yarıyor. Telefon elde daha rahat duruyor. Ekranın kenarından yapılan hareketler daha doğal hissettiriyor. Aynı zamanda kenarlarda görüntü bozulmasının da önüne geçiyor.

POLARİZER’SİZ EKRAN: DAHA İNCE, DAHA PARLAK

Yeni modelde en dikkat çeken değişimlerden biri de ekran yapısı. Apple, “polarizer” katmanı olmayan bir OLED panel istiyor. Bu teknolojiye COE (Color Filter on Encapsulation) deniyor.

Bu sistemde renk filtresi doğrudan ekranın üst katmanına ekleniyor. Aradaki ekstra katman kalkıyor. Sonuç net:

• Ekran inceliyor

• Daha fazla ışık geçiyor

• Parlaklık artıyor

• Güç tüketimi düşüyor

Ancak bir sorun var: Yansıma kontrolü zorlaşıyor. Apple bu sorunu son iPhone’larda kullandığı yansıma önleyici kaplamayı geliştirerek çözmeye çalışıyor.

EKRAN IŞIĞINI DENGELEYEN YENİ KATMAN

Apple, ekranın her noktasında aynı parlaklığı sağlamak için yeni bir katman da test ediyor. “Krater” şeklinde tasarlanan bu yapı, ışığı daha dengeli dağıtıyor. Böylece ekranın bazı bölgeleri daha parlak, bazıları daha sönük görünmüyor.

TAMAMEN CAM VE KESİNTİSİZ TASARIM HEDEFİ

2027, iPhone’un 20. yılı olacak. Apple bu tarih için tamamen cam gövdeli, ekranda hiçbir kesik olmayan bir model hedefliyor.

Ama işin zor kısmı burada başlıyor. Ekran altı Face ID konusu hâlâ net değil. Ekran analisti Ross Young, bu teknolojinin 2027’ye yetişmeyebileceğini söylüyor.

Diğer sızıntılar ise daha iyimser. Eğer Apple tüm sensörleri ekran altına alamazsa, şu ara formül gündemde:

• Face ID ekran altına geçebilir

• Ön kamera için küçük bir delik kalabilir

Apple’ın ekran altı kamera üzerinde test yaptığı da söyleniyor. Yani tamamen kesintisiz ekran ihtimali hâlâ masada.