Yetim Vakfı 25 bin çocuğa yardım edecek

Vakfın açıklamasına göre, her yıl kışın yaklaşmasıyla düzenlenen kampanyanın bu yılki adı “sıcacık sevgiye soğuk işlemez” oldu. Kışlık giyecek, yakacak, elektrikli soba, kuzine, yatak ve battaniye ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenen kampanyaya destek olan hayırseverlerin yardımları, 15 ülkede 25 bin yetim çocuk ve ailelerine ulaştırılacak. Kampanyayla yetim çocuklara bot, mont, atkı, bere ve eldivenden oluşan giyim setini hayırseverler 600 lira ile karşılayabilecek. Yetim ailelerine ihtiyaca göre ulaştırılacak kışlık battaniye, soba, odun ve kömürden oluşan yakacak setinin bedeli ise 500 lira olarak belirlendi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, kış ayının yaklaşmasıyla Türkiye ve birçok farklı ülkede yetim çocukları ve ailelerini kışa hazırladıklarını belirterek, “Gelin hep birlikte yetim yavrularımızı sıcacık bir kışa hazırlayalım. Onları kış mevsiminde rahat ettirelim” çağrısında bulundu.