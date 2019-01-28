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Yetim çocuklara 'İstanbul' hediyesi

Esenler Belediyesi, ilçede yaşayan başarılı yetim çocuklara yarıyıl tatili hediyesi olarak keyifli bir İstanbul gezisi düzenledi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:22
Yetim çocuklara 'İstanbul' hediyesi

Esenlerli yetim çocuklar, yarıyıl tatilinde mini bir İstanbul çıkarması yaptı. Esenler Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlendiği “Beyaz Gezi” programında yetim çocuklar, anneleriyle birlikte İstanbul’un tarihi ve turistik mekânlarını gezdiler. Gezide çocuklara Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Özcan Hamza ile Aile Yaşam ve Dayanışma Merkezi (ESAYDAM) Sorumlusu Meryem İnat eşlik etti. Geziye katılan çocuklarla annelerini, Dörtyol Meydanı’ndan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu yolcu etti. Göksu, otobüste çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Çocuklar da Başkan amcalarına karne hediyelerinden dolayı teşekkür ettiler. Yetim çocuklar ve annelerinden oluşan 90 kişi, İstanbul’da keyifli bir gün geçirdiler. Gezinin ilk durağı, dünyanın en büyük tematik akvaryumu İstanbul Akvaryumu oldu. Çocuklar, ilk kez gördükleri ve 15 bin çeşit canlının bulunduğu Akvaryum’a hayran kaldılar. İstanbul’un önemli tarihi mekânları, Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı’nı da gezen çocuklar, İBB Beyaz Gezi Sorumlusu Harun Tedi’den gördükleri yerler hakkında bilgi aldılar.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:22
  1. İstanbul
  2. Esenler Belediyesi

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