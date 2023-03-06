Yetev, depremzede öğrencilere kapılarını açtı

YETEV bu kapsamda çatısı altında faaliyetlerine devam eden Palet, Yenidoğu ve İrfan Okullarında; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki 40 öğrenciye tam burslu eğitim imkânı sağladı.

Son 6 yılda 3 bin 182 öğrencinin başarı bursu ile eğitim görmüş olduğu YETEV Okulları, deprem nedeniyle İstanbul’a gelmiş olan; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerin eğitim yaşamlarını sürdürmesine de destek olacak. Misafir Öğrenci Bursu (MÖB) adıyla, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemini kapsayacak şekilde 40 misafir öğrenciye burs verilerek, eğitim-öğretim, yemek, kitap, kıyafet, kırtasiye ücretleri karşılandı.