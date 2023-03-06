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Aktüel Yetev, depremzede öğrencilere kapılarını açtı
Aktüel

Yetev, depremzede öğrencilere kapılarını açtı

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) 11 ilde milyonlarca insanı etkileyen deprem felaketinin ardından İstanbul’a gelmiş olan çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 18:25:00 -
Yetev, depremzede öğrencilere kapılarını açtı

YETEV bu kapsamda çatısı altında faaliyetlerine devam eden Palet, Yenidoğu ve İrfan Okullarında; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki 40 öğrenciye tam burslu eğitim imkânı sağladı.

Son 6 yılda 3 bin 182 öğrencinin başarı bursu ile eğitim görmüş olduğu YETEV Okulları, deprem nedeniyle İstanbul’a gelmiş olan; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerin eğitim yaşamlarını sürdürmesine de destek olacak. Misafir Öğrenci Bursu (MÖB) adıyla, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemini kapsayacak şekilde 40 misafir öğrenciye burs verilerek, eğitim-öğretim, yemek, kitap, kıyafet, kırtasiye ücretleri karşılandı.

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