  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 'Yeteri kadar söz dinledik' dedi! İran'dan net mesaj
Dünya

'Yeteri kadar söz dinledik' dedi! İran'dan net mesaj

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'den nükleer anlaşma ve yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili fiili adımlar beklediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 16:36:00 -
'Yeteri kadar söz dinledik' dedi! İran'dan net mesaj

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'den nükleer anlaşma ve yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili fiili adımlar beklediklerini bildirdi.

Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

ABD'nin "uygulanabilir programlarla" Viyana'ya gelmesi ve "yaptırımlara gereksiz bahaneler bulma yoluna gitmemesi" halinde anlaşmanın mümkün olabileceğini ifade eden Hatibzade, "ABD'nin attığı adımlar, açıklanan görüşlere aykırı. Yeteri kadar söz dinledik ve ABD tarafından aylardır geciken fiili adımların atılmasını bekliyoruz." dedi.

Riyad ile ikili ve bölgesel konularda müzakere yürüttüklerini aktaran Hatibzade, Suudi Arabistan ile Lübnan arasındaki sorunlara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Başka ülkelere yönelik baskı politikaları etkisini yitirmiştir, Riyad'ın bunu bildiğini düşünüyorum. İran'ın Lübnan ve Yemen'in yanında yer alması doğaldır. İran ile Suudi Arabistan arasındaki müzakereler ciddi bir şekilde devam ediyor. Başarılı olması da karşı tarafın ciddiyetine ve basın üzerinden gerçekleşen açıklamaları geride bırakmasına bağlı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her gün bir bardak nar suyu içerseniz... İnanamayacaksınız
Sağlık

Her gün bir bardak nar suyu içerseniz... İnanamayacaksınız

Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan nar, insan vücuduna pek çok fayda Her sabah 1 bardak nar suyu içtiğinizde stres, yorgunluk..
'1. ağızdan duydum' diyerek açıkladı! İşte Millet İttifakı'nın kabinesi!
Siyaset

'1. ağızdan duydum' diyerek açıkladı! İşte Millet İttifakı'nın kabinesi!

Flash TV Yayın Yönetmeni Hakan Aygün “1. Ağızdan duydum” diyerek Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını ve olası kabinesini açıkladı...
Petrol ve doğal gaz müjdesi! Tam 100 kuyuda...
Ekonomi

Petrol ve doğal gaz müjdesi! Tam 100 kuyuda...

Türkiye enerji alanındaki dışa bağımlılığı bitirmek için peş peşe hamleler yapıyor. Bu yıl Akdeniz ve Karadeniz'in yanı sıra karada tespit e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay