‘Yeter artık’ diyen bir İzmirli! CHP'li genç CHP'yi rezil etti
İzmir'de halk uyanmaya başladı. CHP'nin geçmişte ve halen cepte gördüğü illerin başında gelen İzmir'de halk hizmet görememekten şikayetçi olmayı sürdürüyor. Bu yüzden kentte ibre AK Parti lehine dönmeye başladı. Bir sokak röportajında konuşan adamın CHP'li belediyeye tepki gösterdiği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Geçmişte CHP lehine oy kullandığını söyleyen ve bu seçimde tepki olarak AK Parti'ye oy vereceğini söyleyen genç adamın sözleri paylaşım rekorları kırıyor.
Genç adam, CHP'nin hizmet yerine konser verdiğini söyleyerek, "Çözemedikleri çok şey var. Sürekli sorun çıkıyor. Siz bu şehrin kralları değilsiniz. CHP'ye oy vermek istemiyorum ki zaten vermeyeceğim. İzmir'de CHP'nin almaması en mantıklısı. Sorun varken gidip illa sanatçı getirip halkın gazını almak mesele değil. Biraz sistemin işlemesi lazım" dedi.
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