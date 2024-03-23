‘Yeter artık’ diyen bir İzmirli! CHP'li genç CHP'yi rezil etti

Geçmişte CHP lehine oy kullandığını söyleyen ve bu seçimde tepki olarak AK Parti'ye oy vereceğini söyleyen genç adamın sözleri paylaşım rekorları kırıyor.

Genç adam, CHP'nin hizmet yerine konser verdiğini söyleyerek, "Çözemedikleri çok şey var. Sürekli sorun çıkıyor. Siz bu şehrin kralları değilsiniz. CHP'ye oy vermek istemiyorum ki zaten vermeyeceğim. İzmir'de CHP'nin almaması en mantıklısı. Sorun varken gidip illa sanatçı getirip halkın gazını almak mesele değil. Biraz sistemin işlemesi lazım" dedi.

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