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Sosyal Medya Yeter artık CHP! İslami değerler ayaklar altına alındı
Sosyal Medya

Yeter artık CHP! İslami değerler ayaklar altına alındı

Yeniakit Publisher
2023-08-02 11:46:00 - 2023-08-02 11:50:33

CHP yönetimindeki Tarsus Belediyesi'nin düzenlediği düzenlediği tiyatro gösterisinde çarşaflı kadın tiplemesi üzerinden İslami değerler ayaklar altına alındı. Çocukların da izlediği açık hava tiyatro oyununda ahlak dışı diyaloglar kullanıldı.

CHP yönetiminde olan Tarsus Belediyesi, 'tiyatro günleri' kapsamında Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde bir etkinlik düzenledi.

 

Çocukların da izlediği açık hava tiyatro etkinliğinde 'Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi' adlı oyun oynandı.

İslami değerler ayaklar altına alındı

Oyunda çarşaflı kadın tiplemesi üzerinden İslami değerler ayaklar altına alındı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çarşaflı kadının ahlak dışı ifadeler sarf ettiği görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti.

Vatandaşlar, "Bu zihniyet, bu vatanın ahlakını, geleceğini yok etmekte oldukça kararlı" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi isimli oyundan başka bir görüntü.

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Yorumlar

metin

diyalog ne? ...

Musa

Domuz Derisinden Post olmaz Chp den bu vatana dost olmaz!! Tarih ṣayittir !!
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