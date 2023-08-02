Yeter artık CHP! İslami değerler ayaklar altına alındı
CHP yönetimindeki Tarsus Belediyesi'nin düzenlediği düzenlediği tiyatro gösterisinde çarşaflı kadın tiplemesi üzerinden İslami değerler ayaklar altına alındı. Çocukların da izlediği açık hava tiyatro oyununda ahlak dışı diyaloglar kullanıldı.
CHP yönetiminde olan Tarsus Belediyesi, 'tiyatro günleri' kapsamında Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde bir etkinlik düzenledi.
Çocukların da izlediği açık hava tiyatro etkinliğinde 'Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi' adlı oyun oynandı.
İslami değerler ayaklar altına alındı
Oyunda çarşaflı kadın tiplemesi üzerinden İslami değerler ayaklar altına alındı
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Çarşaflı kadının ahlak dışı ifadeler sarf ettiği görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti.
Vatandaşlar, "Bu zihniyet, bu vatanın ahlakını, geleceğini yok etmekte oldukça kararlı" sözleriyle duruma tepki gösterdi.
Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi isimli oyundan başka bir görüntü.
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