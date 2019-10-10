Yetenekli eleman bulunamıyor

Milyonlarca insan iş ararken, işverenlerin yetenekli eleman bulmakta sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı.

IAB Avrupa Eğitim Yürütme Komitesi tarafından bu yıl ikincisi hazırlanan “Dijital’de İnsan Kaynağı Raporu” yayınlandı. 28 Avrupa ülkesi başta olmak üzere, Asya ve Ortadoğu ülkelerinden toplam 454 eğitimci, insan kaynakları yetkilisi, sektör profesyoneli ve iş arayışında olan adaylar çalışmada yer aldı.

Dijital’de İnsan Kaynağı Raporu 2019 sonuçlarının en dikkat çekenlerinden biri, katılımcıların yüzde 75’inin, dijitalde işe alım için en önemli engelin yetenekli ve yetkin eleman eksikliği olduğunu belirtmesi oldu. İşe alınacak adayların yüksek maaş beklentileri de yüzde 54 ile ikinci en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Potansiyel adayların azlığı ise yükse maaş beklentisine yol açıyor.