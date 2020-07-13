Yetenek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yetenek sınavı sonuçları açıklandı mı 2020 | Yetenek sınavları 1-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Yetenek sınavı puanıyla okul tercihi yapmak isteyenler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Pek çok öğrenci, “Yetenek sınavı sonuçları açıklandı mı?” , “Yetenek sınavı sonucu öğren” , “Yetenek sınavı sonucu sorgula” , “Yetenek sınavı sonucu öğrenme ekranı” , “Yetenek sınavı sonuçları nereden nasıl öğrenilir?” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Güzel sanatlar, spor ve Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencileri yetenek puanıyla alıyor. Yetenek sınavları ise tamamlandı. Öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve tercih sürecinin araştırmaya başladı.
Yetenek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yetenek sınavıyla güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci alınıyor.
Yetenek sınavı başvuruları 15-29 Haziran tarihlerinde alındı. Adayların yetenek sınavı giriş tarihleri ise 30 Haziran'da duyuruldu.
Yetenek sınavları ve sonuçlarının sisteme girilmesi 1-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, merkezi yerleştirme sonuçlarını 13 Temmuz'da e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek. Kazanan adayların kayıtları 13-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
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