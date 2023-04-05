Yeşim Salkım hakkında flaş "Erdoğan" kararı

Muhafazakar olduğunu iddia eden ve bir kısım çevreler tarafından "hükümet yanlısı" olarak gösterilen TGRT Haber'de hâlâ program yapan şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.



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Salkım, önceki gün İstanbul 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Salkım’ın beraatine karar verildi.

Instagram hesabından İstanbul 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın listesini paylaşan Yeşim Salkım, “Evet, bunu da gördük” dedi.

"Ben kimseye hakaret etmedim, Cumhurbaşkanımıza da etmedim"

Duruşma sonrası Instagram hesabından açıklama yapan Salkım, kimseye hakaret etmediğini belirterek şunları kaydetti:

"Bana cumhurbaşkanına hakaretten dosya açılmıştı. Bugün sayın savcımız ve hakim beraatime, suçsuz olduğuma karar verdi. Ben kimseye hakaret etmedim. Gereksiz bir şekilde adliyeleri böyle oyalamanın anlamı yok. Bize geçmiş olsun, davayı açanlara da artık ne diyeyim… Yine haklıyım, yine haklıyım."