Yeşilyurt Belediyespor’da son dakika şoku yaşanıyor

TFF 3. Lig’in 2. haftasında deplasmanda Manisa temsilcisi Somaspor ile karşılaşan ve maçın son dakikasında yediği golle rakibine 1-0 yenilen Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da kaybedilen puanın üzüntüsü yaşanıyor.

Yeşilyurt Belediyespor Sportif Direktörü Burak Acil, yaptı açıklamada, sahadan şansız bir skorla ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Rakip karşısında maça istedikleri gibi başlayamamalarına rağmen ilerleyen dakikalarda oyuna ortak olduklarını belirten Acil, “Manisa’ya puan almaya gelmiştik ama kısmet değilmiş. Golü son dakikada yememiz üzüntümüzü bir kat daha arttırdı. Hem ligin ilk haftasında, hem bu hafta rakiplerimizle başa baş oynamamıza rağmen aldığımız 1’er 0’lık yenilgiler bizleri üzdü. Bazen de kısmetin önüne geçemiyorsunuz” dedi.

“Her şeyin bambaşka olacağına dair inancımız sonsuz”

Burak Acil, yeni bir takım olduklarını ve haftalar ilerledikçe daha iyi duruma geleceklerini de belirterek, şunları söyledi:

“Tarihimizde ilk kez 3. Lig’de mücadele ediyoruz. Bu anlamda hem kadro olarak, hem takım olarak yeniyiz ve belli bir alışma evremizin olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte daha uyumlu ve birbirini daha tanıyan bir takım görüntüsü vereceğiz. Biz teknik heyetimize ve futbolcularımıza bu anlamda güveniyoruz. Sahamızdaki eksiklerin giderilmesi ve taraftarımıza kavuşmamız halinde her şeyin bambaşka olacağına dair inancımız sonsuz.”