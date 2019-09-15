Yeşilyurt Belediyespor’da kötü gidişat sürüyor TFF 3.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Kocaeli ekibi Darıca Gençlerbirliği’ne 4-1 yenildi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1’nolu sahada oynanan maçı Alkım Aksoy, Aydın Karsavuran ve Aykut Küçük yönetti.

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