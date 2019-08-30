Yeşilyurt Belediyespor sezonu Bayrampaşa maçıyla açacak

Malatya Yeşilyurt Belediyespor yeni sezonun ilk maçında sahasında oynayacağı Bayrampaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Turuncu yeşilliler tarihinde ilk kez mücadele edeceği 3.Lige Bayrampaşa maçıyla merhaba diyecek. Yeni sezon hazırlıklarını Malatya’da sürdüren turuncu yeşilliler, tarihinde ilk kez mücadele edeceği 3.Lig’de Pazar günü 15.30’da sahasında oynayacağı ilk resmi müsabakaya 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Hafta için Ziraat Türkiye Kupası’nda 12 Bingölspor’u 5-0 yenerek hazır bir görüntü sergileyen Malatya ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Hayati Palancı’nın öğrencileri sezon öncesi oynadığı hazırlık maçları ve kupada yenilgi yüzü görmezken, oynadığı pozitif futbolla da taraftarını memnun etti.

“İyi başlamak istiyoruz”

Hedeflerinin lige iyi başlamak olduğunu söyleyen takımın teknik sorumlusu hayati Palancı, sezona galibiyetle başlamak istediklerini ifade etti.

İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Palancı, “İki ayaklı bir hazırlık kampı sürecimiz oldu. Futbolcularımızı mental ve fiziksel olarak en iyi duruma getirmek için elimizden geleni yaptık. Onlar da bize yardımcı olarak işimizi kolaylaştırdılar. Şimdi önümüzde lig maçı var. Bizim için her maç önemlidir. Kupada sahaya hangi ciddiyetle çıktıysak, lige de aynı ciddiyetle çıkacağız. Sezona iyi başlamamız lazım. Bu anlamda hazırlıklarımız sürüyor. İnşallah kazanarak iyi başlamak istiyoruz” diye konuştu.