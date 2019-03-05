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Yeşilırmak’a türbin kurdu, elektrik parasından kurtuldu

Amasya’da yeni belediye binasının enerji ihtiyacı, önünden geçen Yeşilırmak’tan sağlanıyor.

05 Mart 2019 Salı 08:51
Yeşilırmak’a türbin kurdu, elektrik parasından kurtuldu

Amasya’da yeni belediye binasının enerji ihtiyacı, önünden geçen Yeşilırmak’tan elektrik üreten özel dev türbinlerden sağlanıyor.

 

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Türkiye’de sadece Amasya’da bulunan sistemden 3 ayda parasal değeri yaklaşık 120 bin lirayı bulan enerjinin elde edildiğini açıkladı. Binanın elektrik ihtiyacının karşılanmasından arta kalan enerjiyi ulusal ağa vererek gelir sağladıklarını belirten Başkan Özdemir, “Her ay ortalama 40 bin lira civarında elektrik üretimimiz oluyor. Kış boyunca elektriğe para ödemediğimiz gibi gelir de kazandık” dedi.



"Hedef, şehrin elektriğini karşılamak"

 

Irmak üzerinde şişirilen yapay şelalenin kıyısına konuşlanan 200 kilowatsaatlik enerji üreten 2 türbinin çalışmasıyla kısa mesafede akan sudan elektrik enerjisi elde edildiğine değinen Başkan Özdemir, çevreye zarar vermeden 90 yıl boyunca kullanılabileceği öngörülen sistemin ayrıca 2 yıl içerisinde masrafını karşılayacak olmasıyla da çok ekonomik olduğunu söyledi.

 

Suyun akış hızından enerji elde edilen uygulamanın Avrupa’nın bazı ülkelerinde kullanılırken Türkiye’de ise ilk kez Amasya’da hayata geçtiğini vurgulayan Özdemir, “Amasya Yeşilırmak’ın etrafına konuşlanmış bir şehir. Bundan sonra her 200, 300 metrede bu tür türbinler konularak bütün şehrin ihtiyacını Yeşilırmak’ın suyundan karşılanabilir" diye konuştu.

 

Burgu sisteminin bir parçası olduğu Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanları Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi kapsamında nehrin 150 metrelik bölümünde de Türk mimarisine uygun seyir terasları, seyir kuleleri, dinlenme mekanları ve gezi yolları oluşturulacağını belirten Özdemir, bunun şehre gelen turistlerin ilgisini çekeceğine inandığını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 08:51
  1. Amasya
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