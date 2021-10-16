Yeşilin en sağlıklısı avokado
A, C ve E vitaminleri bakımından oldukça zengin olan avokado besleyici değeri ile de çok faydalı bir meyvedir.
A, C ve E vitaminleri bakımından oldukça zengin olan avokado besleyici değeri ile de çok faydalı bir meyvedir. Avokado'nun faydalarını saymakla bitmiyor. Armuda benzerliği ile tanınan defnegiller familyasına ait olan koyu yeşil sert kabuğunun altında zengin ve yoğun lif barındırması ve yağ zengini olması ile ünlüdür. Bunun yanı sıra avokado; “oleik asit”, folik asit, omega 3 ve 6 bakımından da oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Avokado çiğ olarak, yemeklerin veya salatanın içinde tüketilebilir.
Avokadonun faydaları şunlardır:
- Doygunluk hissi verir
- Kan şekerini kontrol eder
- Kemik sağlığını korur
- Göz sağlığını korur
- Demir eksikliği tedavisinde tüketilir
- Kalp sağlığına olumlu etki eder
- Cilde nem verme özelliği vardır
- Kemik sağlığını destekler
- Kabıza karşı etkilidir
- Kalp ve damar hastalıkları için en iyi doğal ilaçtır.
- Sivilce ve yaraların onarım sürecini hızlandırır
- Derideki kızarıklık ve doku bozulmalarını önler
- Saç dökülmesi ve kırık oluşumunu engeller.
- Sindirim sistemini hızlandırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Kalp, böbrek, iskelet ve kas sisteminin güçlenmesini sağlayan potasyumu karşılar
Avokadonun faydaları olduğu kadar kalori açısından da zengin olması nedeniyle fazla tüketimi zararlıdır.