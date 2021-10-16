Yeşilin en sağlıklısı avokado

A, C ve E vitaminleri bakımından oldukça zengin olan avokado besleyici değeri ile de çok faydalı bir meyvedir. Avokado'nun faydalarını saymakla bitmiyor. Armuda benzerliği ile tanınan defnegiller familyasına ait olan koyu yeşil sert kabuğunun altında zengin ve yoğun lif barındırması ve yağ zengini olması ile ünlüdür. Bunun yanı sıra avokado; “oleik asit”, folik asit, omega 3 ve 6 bakımından da oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Avokado çiğ olarak, yemeklerin veya salatanın içinde tüketilebilir.

Avokadonun faydaları şunlardır:

Doygunluk hissi verir

Kan şekerini kontrol eder

Kemik sağlığını korur

Göz sağlığını korur

Demir eksikliği tedavisinde tüketilir

Kalp sağlığına olumlu etki eder

Cilde nem verme özelliği vardır

Kemik sağlığını destekler

Kabıza karşı etkilidir

Kalp ve damar hastalıkları için en iyi doğal ilaçtır.

Sivilce ve yaraların onarım sürecini hızlandırır

Derideki kızarıklık ve doku bozulmalarını önler

Saç dökülmesi ve kırık oluşumunu engeller.

Sindirim sistemini hızlandırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kalp, böbrek, iskelet ve kas sisteminin güçlenmesini sağlayan potasyumu karşılar

Avokadonun faydaları olduğu kadar kalori açısından da zengin olması nedeniyle fazla tüketimi zararlıdır.











