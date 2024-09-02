Yeşilçam’da çevirdiği rezil filmlerle adı duyulmuştu! Ahu Tuğba Amerika’da ki evinde ölü bulundu
Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, daha önce geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını sürdürdüğü Miami'de evinde ölü bulundu. Ahu Tuğba geçirdiği trafik kazasının ardından burada bir süre tedavi görmüştü.
Yeşilçam oyuncusunun ölüm haberini duyuran Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den İstanbul'a getirilmesi için belediye birimleri ile irtibata geçildiğini açıkladı.
Yeşilçam’da çevirdiği Türk örf, adet ve kültürüne aykırı filmlerle gündeme gelen Ahu Tuğba’ya Kültür ve Turizm Bakanı’nın taziye mesajı yayınlaması okuyanları şaşırttı.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Yeşilçam'ın kıymetli sanatçılarından Ahu Tuğba'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.