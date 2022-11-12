Yeşilay Bursa 1342 kişiyi bağımlılıktan kurtardı

Kurumun bağımlılıkla mücadele çalışmalarıyla ilgili kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, bağımlılığın sadece kullananı değil, aile ve çevresini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Çavuşoğlu, bu önemli soruna, bilimsel ve kanıta dayalı metotlarla dünyaya örnek bir mücadele sergilediklerini belirterek, şöyle konuştu: “Türkiye’nin her ilinde yer alan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizle alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığıyla ilgili sorun yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda bağımlı aile ve yakınlarına da sürece dahil ederek bozulan yaşam düzenlerinin onarılmasına destekler veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye’nin en büyük ve yaygın bağımlılık eğitim programı olan ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı’nı yürütüyor, öğrenci ve yetişkinlerin bağımlılık konusunda bilinçlenmesini sağlamak hedefiyle çalışıyoruz. Bu doğrultuda her yıl yaklaşık 10 milyon öğrenci ve 3 milyon yetişkine ulaşıyoruz. Bunun dışında okullarda sigara, alkol ve madde denemiş ya da kullanan öğrencilere, ‘Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı’ ile henüz bağımlılık oluşmadan engellemeye çalışıyoruz.”

Bin 342 kişi yeni bir rotaya yelken açtı

İmren Çavuşoğlu, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri önleme ve müdahale çalışmalarının tümünde, topluma daha fazla fayda sağlayabilme amacını güttüklerini vurguladı. Bursa Yeşilay Danışmanlık Merkezinin, açıldığı 2019’dan bu yana 1342 kişinin hayatına dokunduğunu aktaran Çavuşoğlu, “Danışanlarla toplam 4 bin 258 görüşme gerçekleştirildi. Başvuru sayısını 680 ile en çok madde oluşturdu. Tütün için 262, kumar için 188, alkol için 166, internet için de 46 insanımız destek almak için Yeşilay Bursa Danışmanlık Merkezimize başvurarak tertemiz bir rotaya yelken açtı” dedi.