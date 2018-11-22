Yeşilay bağımlılara ‘teslim olmayın’mesajı verecek

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay’ın bağımlılıklarla etkin mücadele ettiğini belirterek, “Yeşilay mantalitesi olarak bağımlılıklara teslim olma taraftarı değiliz. Çünkü bazı ülkeler bazı maddeleri artık serbest bırakma peşinde. Biz buna kesinlikle karşı çıkıyoruz. Bu toplantıda ‘bağımlılıkla mücadeleden vazgeçerek, bazı şeyleri serbest bırakarak, mücadele edemezsiniz’ mesajı vereceğiz” açıklamasında bulundu.