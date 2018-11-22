Yeşilay bağımlılara ‘teslim olmayın’mesajı verecek
Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, bağımlılıkla mücadelede bazı ülkelerin bazı maddelerini serbest bırakma peşinde olduğunu belirterek "Biz buna kesinlikle karşı çıkıyoruz" açıklamasında bulundu.22 Kasım 2018 Perşembe 10:47
Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay’ın bağımlılıklarla etkin mücadele ettiğini belirterek, “Yeşilay mantalitesi olarak bağımlılıklara teslim olma taraftarı değiliz. Çünkü bazı ülkeler bazı maddeleri artık serbest bırakma peşinde. Biz buna kesinlikle karşı çıkıyoruz. Bu toplantıda ‘bağımlılıkla mücadeleden vazgeçerek, bazı şeyleri serbest bırakarak, mücadele edemezsiniz’ mesajı vereceğiz” açıklamasında bulundu.
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