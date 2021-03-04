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Sağlık Yeşil yumurta nedir? Yeşil yumurta faydaları neler? Türkiye’de nerede üretiliyor?
Sağlık

Yeşil yumurta nedir? Yeşil yumurta faydaları neler? Türkiye’de nerede üretiliyor?

Son zamanlarda popüler olan yeşil yumurtanın hangi tavuktan çıktığı ve sağlığa nasıl bir etkisinin olduğu merak ediliyor. Peki yeşil yumurta nedir? Hangi tavuklar yeşil yumurtlar? Yeşil yumurta faydaları neler? Yeşil yumurta Türkiye’de nerede üretiliyor? Yeşil yumurta fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-04 23:12:00 -
Yeşil yumurta nedir? Yeşil yumurta faydaları neler? Türkiye’de nerede üretiliyor?

Adını sıkça duyduğumuz ve rengi ile dikkat çeken yeşil yumurtada koleserol sıfır denecek kadar az bulunuyor. Bununla birlikte zengin bir besin kaynağı olan yeşil yumurtanın pek çok faydaları bulunuyor. Peki hangi tavuklar yeşil yumurtlar? Yeşil yumurta faydaları neler? Yeşil yumurta Türkiye’de nerede üretiliyor? Yeşil yumurta fiyatı ne kadar?

Son zamanlarda ünlenen yeşil yumurta, merkezi Şili olan ‘Araucana’ ırkına ait tavuklardan çıkıyor. Kolesterol değerinin asgari miktarda olması, kalori değerinin çok yüksek olması, boyutu ve rengiyle diğer yumurtalardan farklı olan yeşil yumurta ülkemizde Bursa İnegöl’de üretiliyor. Yeşil yumurtanın adet fiyatı ise 15 ila 25 TL arasında değişmektedir.

Yeşil yumurtanın faydaları

1- Meme kanseri riskini azaltır.
2- Göz sağlığını korur.
3- Gebelik döneminde günlük ihtiyaç duyulan besin miktarını karşılar.
4- Kasların güçlenmesine etki eder.
5- Uzun süre tok hissetmenizi sağlar.
6- Yüksek tansiyon üzerinde kontrol edici etkiye sahiptir. 

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