İngiltere’den Kıbrıs sözü: "Üsler saldırı operasyonlarında kullanılmayacak"

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sürerken, Kıbrıs’ın stratejik konumu diplomatik görüşmelerin merkezine oturdu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis, bölgedeki güvenlik risklerini ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

LONDRA'DAN "SALDIRI YOK" TAAHHÜDÜ

Bir Rum yetkili tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Starmer, Kıbrıs’ın güvenliğinin İngiltere için öncelikli olduğunu yineledi. Başbakan, özellikle İran krizi kapsamında Ada’daki üslerin durumuna açıklık getirerek, bu tesislerin herhangi bir saldırı amaçlı askeri operasyon için kullanılmayacağını net bir dille vurguladı.

AKROTİRİ SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

İngiltere'nin bu geri adımı, bölgedeki askeri hareketliliğin ardından geldi. 28 Şubat’ta başlayan harekatın ardından, 2 Mart tarihinde Kıbrıs'taki İngiliz Akrotiri Hava Üssü, İran yapımı "Shahed" tipi bir kamikaze İHA tarafından hedef alınmış ve üste maddi hasar oluşmuştu. Bu saldırının ardından üs yakınlarında iki İHA daha etkisiz hale getirilmişti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Starmer görüşmede, saldırılara karşı savunma kapasitesinin güçlendirileceğini de belirtti. Kıbrıs’ın güvenliğini sağlamak amacıyla, halihazırda uygulanan önleyici tedbirlerin ve savunma araçlarının takviye edilmesi yönünde karar alındığı ifade edildi. Bu hamle, İngiltere’nin Ada’yı bir saldırı üssü olarak değil, savunma hattı olarak konumlandırma isteği olarak yorumlandı.