Yeşil Sol Parti'nin adı değişti! PKK yapsaydınız da insanların kafası karışmasaydı
PKK sevici HDP'nin uzantısı Yeşil Sol Parti'nin adı değiştirildi.
Partinin kararı Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alındı.
Cumhurbaşkanlığı seçimine Yeşil Sol Parti adıyla katılan PKK sevici HDP, yeniden isim değişikliğine gitti.
PKK ismini öneren çıkmadı mı?
Yeşil Sol Parti'nin 11 Eylül'de gerçekleşen konferansında parti için yeni isim önerisi olarak yaklaşık 20 isim gündeme gelmişti. Önerilen isimlerden bazıları şöyleydi: Demokratik Halklar Partisi (DHP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), Halkların Eşitlik Partisi (HEP), Özgür Toplum Partisi (ÖTP), Özgür Yaşam Partisi (ÖYP), Yeni Yaşam Partisi (YYP).
Yeşil Sol Parti'den konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, kamuoyu kafa karışıklığının önüne geçilmesi için parti adının PKK olarak güncellenmesini bekliyor.