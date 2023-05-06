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Gündem Yeşil Sol Parti mitinginde konuştu... Skandal sözler! İmralı’nın kapısı parça parça edeceklermiş
Gündem

Yeşil Sol Parti mitinginde konuştu... Skandal sözler! İmralı’nın kapısı parça parça edeceklermiş

Yeniakit Publisher
2023-05-06 07:44:00 -
Yeşil Sol Parti mitinginde konuştu... Skandal sözler! İmralı’nın kapısı parça parça edeceklermiş

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere günler kaldı. Partilerin seçim çalışmaları sürerken mitinglerde dikkat çeken açıklamalar da yapılıyor. Yeşil Sol Parti mitinginde konuşan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in skandal sözleri gündem oldu. Aydeniz "Biz 14 Mayıs'ta İmralı'nın da kapısını parça parça edeceğiz, tecrite son vereceğiz." dedi.

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine kilitlendi. Siyaset gündeminde seçimlere ilişkin hareketlilik sürerken yapılan açıklamalar gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Yeşil Sol Parti mitinginde sarf edilen skandal sözler, gündem yarattı.

"BİZ BU İKTİDARI GÖNDERECEĞİZ"

DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Yeşil Sol Parti mitinginde konuştu. Aydeniz'in konuşmasında skandal ifadeler yer aldı. Aydeniz "Biliyoruz ki bu iktidar, Kürt düşmanlığı üzerinden, Kürt soykırımı üzerinden tüm Türkiye'yi bir zorbalıkla yönetmek istiyor, bu temelde bir politika vermiş, yaşama geçiriyor. Kürt halkının iradesini tanımıyor. Ama 14 Mayıs'ta biz bu iktidarı göndereceğiz." şeklinde konuştu.

"KAPISINI PARÇA PARÇA EDECEĞİZ"

Skandal sözler sarf eden Aydeniz, "Bu politika, tecrit politikası üzerinden de tüm halkı tecrit altına almak istiyor. Ancak onlar da biliyorlar ki sayın Öcalan konuştuğu zaman barış öne çıkacak, sayın Öcalan konuştuğunda demokrasi gelişecek, sayın Öcalan konuştuğunda onurlu bir barış konuşacak aynı zamanda. Bu nedenle tecriti ağırlaştırıyorlar. Ama biz 14 Mayıs'ta İmralı'nın da kapısını parça parça edeceğiz, tecrite son vereceğiz." dedi.

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