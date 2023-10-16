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Gündem Yeşil Sol Parti Kongresinde Apo posteri: TUTUKLANDI
Gündem

Yeşil Sol Parti Kongresinde Apo posteri: TUTUKLANDI

Yeniakit Publisher
2023-10-16 16:21:00 -
Yeşil Sol Parti Kongresinde Apo posteri: TUTUKLANDI

Terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer zanlı A.Y. tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı.
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Yorumlar

HİZİPSAVAR

poster hijyienik kuralla hiçe sayılarak rulo haline getirilir ilgili arkadaşın makatul muhaberat kısmında muhafaza için gerekli işlemler yapılır.

yusuf can

asın bu ş..sizleri hdp kapatılıp oy verenlerle bierlikte sınır dışı edilmeli  
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