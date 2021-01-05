Yeşil sahaların devleri 2020'de hisse senedi piyasalarında kayıplara oynadı

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, geçen yıl hisse senedi piyasalarında yatırımcısına kaybettirdi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, dünyanın önde gelen 7 futbol kulübü, 2020'de hisse senedi piyasalarında yatırımcısının yüzünü güldürmedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki hızlı artış ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin piyasalar üzerindeki baskısı, futbolcularda çıkan Kovid-19 vakaları, salgın nedeniyle kulüplerin gelir kaybı yaşaması ve liglere ara verilmesi sonucu ekonomik kayba uğramaları, bilançoların kötü gelmesi, liglerdeki puan kayıpları futbol kulüplerinin hisse senedi piyasalarında başarısız bir performans sergilemesine neden oldu.

Salgına yönelik tedbirler kapsamında birçok ligde spor müsabakalarının ertelenmesi ya da seyircisiz oynatılması kararı alınması da kulüplerin hisselerini olumsuz etkiledi.

Salgın nedeniyle maç günü ve yayın gelirlerini kaybeden birçok kulüp, futbolcu ve personel maaşında indirime giderken, bazı çalışanlarını da ücretsiz izne çıkarmak zorunda kaldı. Real Madrid, Barcelona, Borussia Dortmund ve Juventus, oyuncu maaşında kesintiye giden futbol kulüpleri arasında yer aldı.

Analistler, Kovid-19 haricinde, yeşil sahalarda sergilenen kötü performans ve kendilerine özel bazı konuların da kulüplerin hisse senetlerinin değer kaybetmesine neden olduğunu belirtti.





- Yatırımcısına en fazla kaybettiren SL Benfica oldu





SL Benfica'nın hisseleri geçen yıl yüzde 45,2 değer kaybetti. Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'un da olduğu 6 kulüp ile çok sayıda futbolcunun yanı sıra Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho gibi futbol dünyasındaki ünlü isimlerin menajeri olan Jorge Mendes hakkında vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma başlatılması kulübün hisselerinin değer kaybetmesinde önemli rol oynayan faktörlerden biri oldu.

Alman ekibi Borussia Dortmund'un hisseleri 2020'de yüzde 38,2 azalış kaydetti. Açıkladığı bilançoların beklentilerden kötü gelmesi, kulübün hisse senedi piyasasındaki performansını etkiledi.

İtalyan Juventus, yatırımcısına yüzde 34,7 kaybettirdi. İtalya'nın geçen yıl salgından en çok ülkeler arasında yer alması, ülkedeki futbolu da olumsuz etkiledi. Kovid-19, Serie A'daki futbolcularda da yayıldı. Juventus'un transfer etmeyi düşündüğü Uruguaylı golcü Luis Suarez'in vatandaşlık başvurusu için girdiği İtalyanca dil sınavını kolaylıkla geçmesinde kulübün etkisi olduğuna dair iddialar basında yer alırken, konunun kamuoyu, özellikle de vatandaşlık bekleyen düzenli göçmenlerin tepkisini çekmesi üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. Kovid-19'un yanı sıra Juventus hakkında çıkan söz konusu iddialarla kulüp, hisse senedi piyasalarında yatırımcısına kaybettirdi.

Geçen yıl yatırımcısına Fransız Olympique Lyonnais yüzde 29,4, İtalyan SS Lazio yüzde 25,6 ve Hollanda ekibi AFC Ajax yüzde 24,8 kaybettirdi.

İngiliz ekibi Manchester United'ın hisseleri de geçen yıl yüzde 16 azalış kaydetti. Salgının kulübe maliyeti, kar ve gelirlerdeki azalış, kulübün hisse senedi piyasalarındaki performansını olumsuz etkiledi.





- Aralıkta SS Lazio ve Manchester United kazandırdı





Geçen ay yatırımcısına hisse senedi piyasalarında SS Lazio yüzde 12,8 ve Manchester United yüzde 8,1 kazandırdı. Juventus hisselerinde de yüzde 0,2 artış görüldü.

Söz konusu dönemde SL Benfica'nın hisseleri yüzde 6,4, Borussia Dortmund'un hisseleri yüzde 4,6, AFC Ajax'ın hisseleri yüzde 1,7 ve Olympique Lyonnais'in hisseleri yüzde 0,5 değer kaybetti.

Dünyanın önde gelen halka açık 7 futbol kulübünün 2020 yılı ve aralık ayı getirileri şöyle:



Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Manchester United +8,1 -16 AFC Ajax -1,7 -24,8 SS Lazio +12,8 -25,6 Olympique Lyonnais -0,5 -29,4 Juventus +0,2 -34,7 Borussia Dortmund -4,6 -38,2 SL Benfica -6,4 -45,2







