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Yeşil sahalardan Çanakkale Savaşı'na

"Çanakkale'den Afrin'e Şehitleri Anma Programı"nda konuşan Yazar Şeref Yumurtacı, Çanakkale Savaşı'na katılan futbolcuları anlattığı programda "Birçok futbolcu yeşil sahalardan Çanakkale'de cepheye koşarak vatanları uğruna şehitlik mertebesine ulaşmıştır" dedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 20:22
Yeşil sahalardan Çanakkale Savaşı'na

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Esenler Amatör Kulüpler Birliği ile birlikte "Çanakkale’den Afrin'e Şehitleri Anma Programı" düzenledi. Yazar Şeref Yumurtacı'nın Çanakkale'de şehit olan futbolcularla ilgili anıları paylaştığı program, Esenler Spor Kulübü'nde gerçekleşti.

ÇANAKKALE'DE ŞEHİT OLAN FUTBOLCULAR ANILDI

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla devam etti. Yazar Şeref Yumurtacı, Çanakkale ruhunu ve özellikle Çanakkale'de şehit olan sporcuları anlatırken salondaki öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.  Çanakkale Savaşı'nda yeşil sahalardan birçok futbolcunun cepheye koşarak vatanları uğruna şehitlik mertebesine ulaştığını söyleyen Yumurtacı, "Kaynaklarda Çanakkale Cephesi’nde Galatasaray’ın 23, Fenerbahçe’nin 5 ve Beşiktaş’ın 2 futbolcusunun şehit olduğu bilgisi yer almaktadır fakat işgal dönemindeki yağmalarla ve çıkan yangınlar sonucunda var olan belgeler de kaybolmuştur" dedi.

ROBENSON KARDEŞLERİN HİKÂYESİNİ PAYLAŞTI

Galatasaraylı şehitler Abdurrahman ve Yakup Robenson'un öykülerini öğrencilerle paylaşan Yumurtacı, şunları söyledi:

"Liverpool'da yaşarken Müslüman olan ve babalarıyla beraber II. Abdülhamid döneminde İstanbul'a gelen Abdurrahman, Yakup ve Ahmet isimli üç kardeşten Abdurrahman ve Ahmet Galatasaray'da futbol oynuyorlardı.  Çanakkale'de muharebe haberini alan yeşil sahaların efsane isimleri, babalarına giderek cepheye gitmek için izin istemişlerdir. Babaları ise, 'Bakın evlatlarım burası bizim vatanımız oldu. Gitmenize üzülürüz ama gururumuz her zaman acımızdan büyük olur' diyerek üç kardeşten Abdurrahman ve Yakup’u cepheye uğurlamıştır. Çanakkale Cephesi'nden gazi olarak dönen Abdurrahman daha sonra Kafkas Cephesi'nde, Yakup ise Irak Cephesi'nde şehit olmuşlardır."

ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARIYLA DİNLEDİLER

Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli şehitlerin de hikayelerine yer verilen programın sonunda, Çanakkale Cephesi'nde yaşananları anlatan "Kınalı Kuzular Hikâyesi"nin tiyatrosu ile sona erdi. Salonu dolduran öğrenciler programı ellerinde Türk bayrakları ile takip etti.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 20:22
  1. İstanbul
  2. Çanakkale Savaşı
  3. Esenler Belediyesi

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