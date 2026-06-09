  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akit’e yönelik alçak saldırıya tepki yağıyor! Özel’in militanları suçüstü oldu Korsan Başkan Özgür'den provokasyona devam: Darbeyi bir kez daha Meclis önünde püskürttünüz! Türkiye'den çok konuşulacak 'Suriye' kararı! Bakan 'açmayı planlıyoruz' diyerek duyurdu Trump onaylarsa dört ABD askeri infaz edilecek! Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’a flaş cevap: Biz bu oyunu bozarız Meclis Başkanı noktayı koydu: TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Grubu’na ziyaretçi alınmaması kararını verdi! Akit Medya’ya linç girişimi! Özgür hedef gösterdi, kudurmuş militanlar saldırdı Alparslan Kuytul grubundan algı oyunu: Sosyal medyada başlatılan plan çöktü Kılıçdaroğlu’na var da Özel’e yok mu? Mansur’dan CHP’deki kriz için tek taraflı çağrı Son dakika! Kılıçdaroğlu Meclis’e gitmiyor: Tüm CHP'lileri saat 14.00'te baba ocağımıza bekliyorum!
Gündem Yeşil sahalarda sinsi tezgah çöktü: 74 şüpheli tutuklandı
Gündem

Yeşil sahalarda sinsi tezgah çöktü: 74 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Yeşil sahalarda sinsi tezgah çöktü: 74 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 24 ilde, futbol dünyasını ve Türk sporunu siber ve finansal yöntemlerle sülük gibi emen kirli şike şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda tarihi bir darbe daha indirildi. Önceden sonucu belirlenmiş müsabakalar ve illegal bahis mekanizmaları üzerinden tam 192 milyar liralık sinsi bir işlem hacmi yürüten dev suç ağının emniyetteki işlemleri tamamlandı; mahkemeye sevk edilen azılı şüphelilerden 74'ü şafak vakti zindanlara tıkıldı.

İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen "şike" operasyonunda gözaltına alınan 74 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 82 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri sonrası şüphelilerden 79'u tutuklanmaları, 3'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, 74 şüphelinin tutuklanmasına, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Diğer 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

192 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLMİŞTİ

İstanbul mali polisinin yaptığı çalışmada, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edilen suç ağı aracılığıyla önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip, kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlenmişti.

Suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığını tespit eden ekipler, bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmış, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 24 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 80 zanlı gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların devamında 6 şüpheli daha yakalanmış, işlemlerinin ardından 4'ü serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konulmuş, zanlılara ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulanmıştı.

Öğrencilerin tehdit edildiği ortaya çıktı! İstanbul Erkek Lisesi’ndeki provokasyonda akran zorbalığı
Öğrencilerin tehdit edildiği ortaya çıktı! İstanbul Erkek Lisesi’ndeki provokasyonda akran zorbalığı

Gündem

Öğrencilerin tehdit edildiği ortaya çıktı! İstanbul Erkek Lisesi’ndeki provokasyonda akran zorbalığı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı!
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı!

Yerel

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı!

İstanbul'un ardından Antalya'da da maskeli tepki! Otokoç galerisine gece yarısı kurşun yağdırdılar!
İstanbul'un ardından Antalya'da da maskeli tepki! Otokoç galerisine gece yarısı kurşun yağdırdılar!

Gündem

İstanbul'un ardından Antalya'da da maskeli tepki! Otokoç galerisine gece yarısı kurşun yağdırdılar!

Kazancın adresi Borsa İstanbul
Kazancın adresi Borsa İstanbul

Ekonomi

Kazancın adresi Borsa İstanbul

CHP’nin şaibeli İstanbul kurultayında sıcak gelişme
CHP’nin şaibeli İstanbul kurultayında sıcak gelişme

Siyaset

CHP’nin şaibeli İstanbul kurultayında sıcak gelişme

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23