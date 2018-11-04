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Yeşil sahada şoke eden olay! Genç futbolcu kalp krizi geçirerek öldü

Denizli'de oynanan Yeşilköyspor-Sarayköyspor maçında, Sarayköyspor'un Nijeryalı forveti Nijeryalı Mawodayo Ebenezer Mawoyeka, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşama veda etti.

04 Kasım 2018 Pazar 18:04
Yeşil sahada şoke eden olay! Genç futbolcu kalp krizi geçirerek öldü

Denizli'de, Yeşilköyspor-Sarayköyspor maçının 35'inci dakikasında sahada kalp krizi geçiren forvet oyuncusu Nijeryalı Mawodayo Ebenezer Mawoyeka (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeşilköyspor ile Sarayköyspor, Süper Amatör Lig maçındaServergazi Stadı'nda karşılaştı. Deplasmana giden Sarayköspor'un geçen yıl Burdur'un Bucak ilçesinden transfer ettiği Nijeryalı forvet oyuncusu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka, maçın 35'inci dakikasında aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mawoyeka, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Mawoyeka, yapılan müdahaleye rağmen öldü. Maç ise hakem tarafından tatil edildi. Futbolcunun ani ölümü, iki takımda da şok etkisi yarattı. Sarayköysporlu futbolcular ve yöneticiler hastaneye akın etti.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 18:04
  1. Denizli
  2. Burdur
  3. Yeşilköyspor-Sarayköyspor
  4. Kalp krizi
  5. Mawodayo Ebenezer Mawoyeka
  6. Genç futbolcu kalp krizinden öldü
  7. Yeşil sahalarda şok

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