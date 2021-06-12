Yeşil mercimekli soğuk çorba nasıl yapılır? Yaz için soğuk çorba tarifleri
Soğuk çorba için gereken malzemeler | Yaz aylarıyla birlikte soğuk çorbalara olan ilgi artıyor. Serinletici çorba arayanlar ise tam ölçülü tarifleri merak ediyor. Peki, soğuk çorba nasıl yapılır? Soğuk çorba gerekli malzemeler | Yeşil mercimek çorbası tarifi
Yeşil mercimekli soğuk çorba tarifi | Çorba denildiğinde aklınıza yalnızca içinizi ısıtacak lezzetler geliyorsa yanılıyorsunuz. Dillere destan yoğurtlu, soğuk çorbalar da hazırlayabilirsiniz.
Yeşil mercimekli soğut çorba tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı yoğurt
- 2 su bardağı süzme yoğurt
- 2-3 diş sarımsak
- 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
- 1 çay bardağı su
- Tuz
- Karabiber
Yeşil mercimekli soğuk çorba nasıl yapılır?
Öncelikle işe yeşil mercimeği haşlayarak başlayabilirsiniz.
Mercimeğin haşlama suyunu süzün ve ılınmaya bırakın.
Süzme yoğurt, yoğurt, su, tuz ve karabiberi güzelce çırpın.
Karışıma yeşil mercimekleri ilave edin.
Son olarak servis aşamasında çorbanın üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz.
Afiyet olsun.