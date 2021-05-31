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Kadın - Aile Yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır? Tam ölçülü yeşil mercimek köftesi tarifi
Kadın - Aile

Yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır? Tam ölçülü yeşil mercimek köftesi tarifi

Yeşil mercimek köftesi püf noktası | Yeşil mercimek sağlık için son derece faydalı besinlerden biridir. Yeşil mercimekle çorba, börek, salata hatta köfte bile yapabilirsiniz. Peki, yeşil mercimek köftesi için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 18:37:00 -
Yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır? Tam ölçülü yeşil mercimek köftesi tarifi

Yeşil mercimek köftesiyle beş çaylarınızı şenlendirebilirsiniz. İşte, pratik lezzetli yeşil mercimek köftesi tarifi…

Tam ölçülü yeşil mercimek köftesi tarifi

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı ince bulgur
  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Kimyon
  • Tuz
  • Pul biber
  • Yarım demet taze soğan
  • Yarım demet maydanoz

Yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır?

Öncelikle 4-5 su bardağı suyla yeşil mercimeği haşlayın.

Kalan suyuyla birlikte mercimeği geniş bir karıştırma kabına boşaltın.

Mercimeğin üzerine bulguru ekleyip karıştırın.

Karışımın üzerini kapatın ve bulgurların şişmesini bekleyin.

Bu arada siz kuru soğanı, taze soğanı ve maydanozları doğrayın.

3 yemek kaşığı yağ ile kuru soğanı tavada kavurun.

Soğanın üzerine salçaları ekleyin.

Salçanın üzerine bir çay bardağı sıcak su ilave edin.

Hazırlanan bu sosu mercimeğin üzerine ekleyin.

Ardından baharatlar, maydanoz ve taze soğanı ilave edin.

Mercimeği iyice karıştırın.

Ardından harçtan parçalar alıp köfte şekli verin.

Yeşil mercimek köftenizi bol yeşillik ve limonla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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