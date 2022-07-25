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Kadın - Aile Yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır? Kolay mercimek köftesi tarifi:
Kadın - Aile

Yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır? Kolay mercimek köftesi tarifi:

Leziz bir köfte hazırlamak isteyenler ‘Leziz mercimek köftesi nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Yeşil mercimek köftesi nasıl olur? Tam ölçülü mercimek köfte tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-07-25 18:58:00 -
Yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır? Kolay mercimek köftesi tarifi:

Hem ikram tabaklarına hem de sofralara son derece çok yakışan mercimek köftesinden hazırlamak isteyenler ‘Mercimek köfte nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Kolay mercimek köftesi tarifi:

Malzemeler:

  • 2 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 adet soğan
  • 2-3 diş sarımsak
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Nane
  • 1 adet yumurta
  • Maydanoz
  • Taze nane
  • Aldığı kadar galeta unu

Kızartmak için:

  • Sıvıyağ

Yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır?

Yeşil mercimeği tencereye alıp güzelce haşlayın. Haşlanan mercimeği süzün.

Soğanı doğrayıp 4 yemek kaşığı zeytinyağı le kavurun.

Tüm malzemeyi geniş bir kasede yoğurun.

Şekil verdiğiniz köfteleri kızartın.

Arzu ederseniz köfteyi sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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