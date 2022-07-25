Yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır? Kolay mercimek köftesi tarifi:
Leziz bir köfte hazırlamak isteyenler ‘Leziz mercimek köftesi nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Yeşil mercimek köftesi nasıl olur? Tam ölçülü mercimek köfte tarifi:
Hem ikram tabaklarına hem de sofralara son derece çok yakışan mercimek köftesinden hazırlamak isteyenler ‘Mercimek köfte nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Kolay mercimek köftesi tarifi:
Malzemeler:
- 2 su bardağı yeşil mercimek
- 1 adet soğan
- 2-3 diş sarımsak
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- Nane
- 1 adet yumurta
- Maydanoz
- Taze nane
- Aldığı kadar galeta unu
Kızartmak için:
- Sıvıyağ
Yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır?
Yeşil mercimeği tencereye alıp güzelce haşlayın. Haşlanan mercimeği süzün.
Soğanı doğrayıp 4 yemek kaşığı zeytinyağı le kavurun.
Tüm malzemeyi geniş bir kasede yoğurun.
Şekil verdiğiniz köfteleri kızartın.
Arzu ederseniz köfteyi sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.