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Kadın - Aile Yeşil elma detoksu! Haftada 2 kilo verdiriyor
Kadın - Aile

Yeşil elma detoksu! Haftada 2 kilo verdiriyor

Bazı besinler az yenilmesine rağmen tok tutarak kilo vermeyi kolaylaştırır.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 10:03:00 - 2021-12-07 10:14:42
Yeşil elma detoksu! Haftada 2 kilo verdiriyor

Bir besinde bulunan posa ve protein miktarı, besinin hacmi ve içerdiği su miktarı doygunluk hissinde en belirleyici etmenlerdendir. Elmanın yüksek oranda lif içermesi, bağırsaklarınızı çalıştırarak daha aktif bir hale getiriyor. Üstelik elmanın düşük kalorili olması, kolay bir şekilde kilo vermenize sağlıyor

Elma detoksu için malzemeler

  • 2 su bardağı demlenmiş yeşil çay 
  • 1 orta boyu muz
  • 1 orta boy yeşil elma 
  • 1-2 fındık büyüklüğünde zencefil 
  • 1 kase maydanoz
  • 1 orta boy armut 

Hazırlanışı

Elma, armut ve zencefili küçük küçük doğrayın. Maydanozları ince kıyın. Malzemeleri smoothie makinesinde birleştirin. Doğranmış armut ve elmaları da ilave edin ve makineyi çalıştırın.

Detoks içeceği nasıl içilmeli?

Hazırlayacağınız karışım için verdiği ölçüler, 2 bardağa denk gelebilir. Dilerseniz, kaseye koyarak da tüketebilirsiniz. Miktarı yüksek gibi göründüğü için, yeterince doymanızı sağlayacaktır. Hacmini arttırmak isterseniz, yeşil çay miktarını arttırabilirsiniz.

Detoks içeceği, gün içerisinde tek bir öğünde tüketilmelidir. Diğer öğünler, normal yiyecekler ile yapılmalıdır.

Diğer önerimiz ise; Detoks Suyu 

Detoks suyu nasıl hazırlanır?

Seçtiğiniz sert armudu iyice yıkadıktan sonra dilimleyin ve 1 litre suya koyun. Ardından 1 adet limonu yıkayın ve dilimleyip suya ekleyin. Son olarak tıraşladığınız taze zencefilden 3-4 ince dilim halka kesip suyun içerisine koyun. Detoks suyunuz bekleme süresinin ardından içime hazır.

Detoks suyu faydaları 

  • Vücudun enerjisini arttırır.
  • Bağışıklık ve sindirim sistemini güçlendirir.
  • Ödem, hazımsızlık ve şişkinlik giderir.
  • Erken yaşlanmayı engeller.
  • Kan dolaşımını düzenler.
  • Stresi azaltır.
  • Cilt sağlığını, saç sağlığını güçlendirir.

 

 

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