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Yeşil çay strese iyi geliyor

Yeşil çayın sağlığa faydaları nelerdir? İşte yeşil çayın inanılmaz faydaları...

10 Eylül 2018 Pazartesi 19:25
Yeşil çay strese iyi geliyor

DAHA AZ STRES

Yeşil çayın içerisindeki bulunan theanine amino asidi sakinleştirici etkisi ile bilinir. Çalışmalar artan nabız ve kan basıncını düşürebileceğini göstermektedir. Theanine tüketimi anksiyete üzerinde olumlu etkiler yaparak stresi azaltmaya yardımcı olur ve rahatlama sağlar.

KANSER ÖNLEME

Bazı çalışmalarda yeşil çayın kanser hücrelerini ortadan kaldırmaya yardımcı olabileceğini öne sürülmektedir.

AZALMIŞ DİYABET RİSKİ

Yeşil çay yemek sonrası ani kan şekeri artışını ve yüksek insülin değerlerini önlemeye yardımcı olabilir. Böylece yağ depolanmasını önlemeye de yardımcı olur.

AZALMIŞ KALP RAHATSIZLIĞI RİSKİ

Yeşil çay, kalp krizinin bir numaralı nedeni olan pıhtı oluşumu ve kan basıncındaki değişimlere karşı koruyucu olan kan damarlarının dayanıklılığının artması desteklemektedir.

AZALMIŞ KOLESTROL

Düzenli yeşil çay tüketimi ile -iyi kolesterolünüzü etkilemeden- kötü kolesterolünüzü düşürebilirsiniz.

BEYİN HÜCRELERİNİN KORUNMASI

Yeşil çayın beyin hücrelerinin yıkımını engellemede ve hasarlı hücreleri onararak Alzheimer ve Parkinson'u önlemeye yardımcı olmaktadır.

AZALMIŞ KAN BASINCI

2004 yılında Çin'de yapılan bir çalışma, günde yarım bardak dahi olsa yeşil çay tüketenlerde yüksek kan basıncı riskinin %50 azalabileceğini göstermiştir.

ANTİVİRAL

 Yeşil çayın influenza (grip) virüsü üzerinde antiviral etkisi olduğu gösterilmiştir.

CİLT SAĞLIĞI

Yeşil çayın içerisindeki antioksidanlar serbest radikallerin cilde zarar veren etkilerini ortadan kaldırabilir. Bölgesel olarak uygulandığında yeşil çay, güneşin verdiği hasarı azaltıp cildi yenileyici etki gösterebilmektedir.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 19:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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