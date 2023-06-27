Yesevi Alperenlerden Ekrem İmamoğlu'na son uyarı: Ya kaldır ya da biz kaldırmasını biliriz!

Eyülsultan'ın maneviyatına saygısızlık yapan İmamoğlu'na tepki yağdı.

Yesevi Alperenler Derneği ile Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, bugün düzenlediği basın toplantısında İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"Ekrem İmamoğlu sapkınlığını, terbiyesizliğini, ahlaksızlığını bize göstermiştir." diyen Mican, "İstanbul'da bu topraklar atalarımızın kanlarıyla sulanmıştır. Atalarımızın kemiklerini sızlatmışlardır. Buradaki sergi Müslüman Türk milletine hakarettir, küfürdür." ifadelerini kullandı.

'Ekrem'i uyarıyoruz'

"İvedilikle bu sergisinin kaldırılması gerekir." çağrısı yapan Kürşat Mican, Ekrem İmamoğlu'nu şöyle uyardı:

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Biz birçok şeye sabrettik ve düzelir diye bekledik ama düzelmiyor. Daha da bozulup kötüleşiyor. Artık sabrımız taştı. Biz Türk milleti olarak Ekrem'i uyarıyoruz. Ya bu sergiyi kaldırırsın ya da millet olarak biz bu sergiyi kaldırmasını biliriz. Milyonları buraya yığarız, bu sergiyi biz kaldırırız.