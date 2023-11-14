Yesevi Alperenler İsrail malına boykota böyle dikkat çekiyor!
Yesevi Alperenler Teşkilatı'nın İstanbul Ümraniye'deki genel merkez binasına yahudi mallarının listesinin yer aldığı dev afiş asıldı.
Yesevi Alperenler Teşkilatı Başkanı Kürşat Mican, afişe ilişkin bilgilendirme mesajında boykotun önemine dikkat çekti.
Mican şu ifadeleri kullandı:
Genel Merkez Binamızı eli kanlı markaları boykot amacıyla giydirdik. Bu markaları kullanmak siyonist, işgalci, terörist israil’e, bebek katillerine aleni destek vermektir.
Elimizi vicdanımıza koyalım, Bu markaları ülkemizden kovalım!
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