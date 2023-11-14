  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emeklilere büyük müjde geldi! En düşük aylık bu kadar olacak

Borcu olanlar işte şimdi hapı yuttu! Şok eden karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Eli verir talkını, kendi yutar salkımı! Ezgi Mola'dan şok eden karar! Bunların gerçek yüzünü gör Türkiye

4 tondan sadece 1 litre çıkıyor! Tamı tamına 10 bin euroya satıyorlar! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor

Asgari ücretle ilgili beklenmedik iddia! Ünlü ekonomist kötü haberi verdi

Dilan Polat’tan sonra, çok konuşulmuştu! Fenomen Rabia Toprak’la ilgili flaş gelişme

BİM, büyük indirimi başlattı! Şok kampanya! Cüzdanını alan, koşa koşa BİM’e gidiyor

Beyin zaman ve mekanı nasıl kodluyor? Bilim adamları insan beynine yerleştirip keşfetti

Fransız diplomatlardan Macron'a Gazze tepkisi

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Çok ama çok kötü haber az önce geldi! Karar bugünden itibaren yürürlükte! Rekor para ödeyecekler
Gündem Yesevi Alperenler İsrail malına boykota böyle dikkat çekiyor!
Gündem

Yesevi Alperenler İsrail malına boykota böyle dikkat çekiyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-14 21:18:00 - 2023-11-14 22:44:23
Yesevi Alperenler İsrail malına boykota böyle dikkat çekiyor!

Yesevi Alperenler Teşkilatı'nın İstanbul Ümraniye'deki genel merkez binasına yahudi mallarının listesinin yer aldığı dev afiş asıldı.

Yesevi Alperenler Teşkilatı Başkanı Kürşat Mican, afişe ilişkin bilgilendirme mesajında boykotun önemine dikkat çekti.

Mican şu ifadeleri kullandı:

Genel Merkez Binamızı eli kanlı markaları boykot amacıyla giydirdik. Bu markaları kullanmak siyonist, işgalci, terörist israil’e, bebek katillerine aleni destek vermektir.

Elimizi vicdanımıza koyalım, Bu markaları ülkemizden kovalım!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Boykot siyonistin belini büküyor
Boykot siyonistin belini büküyor

Gündem

Boykot siyonistin belini büküyor

Diyanet'ten boykot kararı! Prof. Erbaş açıkladı
Diyanet'ten boykot kararı! Prof. Erbaş açıkladı

Gündem

Diyanet'ten boykot kararı! Prof. Erbaş açıkladı

Coca Cola ve Pepsi boykotu devam ederken yerli firmadan fırsatçılık! Zam yaptılar
Coca Cola ve Pepsi boykotu devam ederken yerli firmadan fırsatçılık! Zam yaptılar

Ekonomi

Coca Cola ve Pepsi boykotu devam ederken yerli firmadan fırsatçılık! Zam yaptılar

Boykot sonrası raflarda yeniden yerini alan Cola Turka bakın nerenin malıymış! Duyan şok oldu
Boykot sonrası raflarda yeniden yerini alan Cola Turka bakın nerenin malıymış! Duyan şok oldu

Ekonomi

Boykot sonrası raflarda yeniden yerini alan Cola Turka bakın nerenin malıymış! Duyan şok oldu

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden İsrail boykotuna Troy kart desteği!
Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden İsrail boykotuna Troy kart desteği!

Gündem

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden İsrail boykotuna Troy kart desteği!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23