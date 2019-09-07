0553 313 94 23

Yesevi Alperenler Derneği’nden oturma eylemine devam eden ailelere destek ziyareti

YeseviAlperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere ziyarete bulunarak destek mesajı verdi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:52
Yesevi Alperenler Derneği’nden oturma eylemine devam eden ailelere destek ziyareti

YeseviAlperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere ziyarete bulunarak destek mesajı verdi.


Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 5. gününde de devam ediyor. Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, oturma eylemine devam eden ailelerin yanına gelerek destek verdi. Mican, PKK terör örgütü tarafından ve siyasi uzantısı HDP tarafından burada çocukların kandırılarak dağa götürüldüğünü, annelerin de çocuklarından uzun zamandan beri haber alamadığını ve haklı mücadeleleri olarak korkmadan, yılmadan çocuklarını tekrar geri almak için, kavuşmak için bir direniş, bir mücadele başlattıklarını söyledi.



“HDP ya kapatılsın ya da gereği yapılsın”


Oturma eylemi yapan ailelerin, annelerin hepsinin ellerinden öptüğünü ifade eden Başkan Kürşat Mican, sözlerine şöyle devan etti:


“Buradaki annelerin acıları, feryatları yüreğimizde hissediyoruz. Biz Yesevi Alperenler Derneği olarak İstanbul’dan geldik. Tabii sosyal medyada da görüyoruz. Malum bir orman yangını oluyor herkes ayağa kalkıyor. İşte bir balina ölüyor bütün sivil toplum kuruluşları ayağa kalkıyor. Şimdi burada görüyorsunuz çocukları dağa kaçırılmış, kandırılmış, kimisinin evladı polis, kimisinin asker rehin tutuluyor ve burada haklı bir mücadele veriyorlar korkmadan, cesur bir şekilde. Bakıyoruz burada annelerin kimisinin çocuğu 5 yıl, kimisinin 6 yıl olmuş burada nöbet tutuyorlar. İnanın yüreğimiz parçalanıyor. Burada hava sıcaklığı 34 derece, bu sıcağın altında nöbet tutuyorlar. Çünkü yürekleri yanmış. Tek dertleri, ‘Biz diyor evlatlarımızı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Biz biliyoruz ki, buradaki HDP’liler eğer isterlerse çocuklarımızı getirebilirler.’ HDP de artık kapatılsın. Ya kapatılsın ya gereği yapılsın. Yapılmadığı için burada insanlar acı çekiyor. Ben özellikle o aydınlara sesleniyorum. ‘Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın’ diyen aydınlara sesleniyorum, gıkı çıkmıyor. Buradaki anaların evlatları çocuk değil mi, yani bunlar için niye ses çıkartmıyorlar. Bizim de hayıflanmamız bunlara’’ dedi


Yesevi Alperenler Derneği Başkanı Kürşat Mican, daha sonra ailelere gül verip annelerin ellerinden öptü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne Belediye Başkanı Gürkan: “Geleceği eğitim ile şekillendireceğiz”
    1. Edirne Belediye Başkanı Gürkan:..
    2. Sivas Belediyespor, Bodrumspor ile..
    3. Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in..
    4. Edremit TOKİ’ler için ‘Tıp Merkezi’..
    5. Taekwondo şampiyonası devam ediyor
    6. Saraybosna'da "Geleneksel Aile Günü..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalıççık..
    8. Türk firmalarından "Comtrans 2019"a..
    9. Turkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı..
    10. Abdülkadir Ömür'ün son durumu!..
    11. Dağcılardan Turgutlu Belediyesi hizmet..
    12. Leyla Gümüşsoy, Sivas Belediyespor’a..
    13. 20 bin lira değerindeki plağa yoğun..
    14. Yesevi Alperenler Derneği’nden oturma..
    15. Edirne’de 55 bin 251 öğrenci ders başı..
    16. Öğrenci servis şoförlerine eğitim
    17. Batman'da trafik kazası: Ölü ve..
    18. Bursa’da orman yangını
    19. Çocuklarının eskitemediği ayakkabıları..
    20. Türkiye, Karadağ’ı 79-74 mağlup etti
    21. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    22. Sarıgöl’ün üç mahallesine sağlık evi..
    23. 'Susamam' dedi, PKK ile FETÖ'yü..
    24. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve..
    25. Sezonun ilk palamutları tezgahlarda
    26. İki kez açılan mezara fotokapan..
    27. Temel Karamollaoğlu'ndan..
    28. EURO 2020 elemeleri puan durumu! İşte,..
    29. Sünnet olan çocuklara üstü açık otobüs..
    30. Trabzonspor’da Abdulkadir Ömür ve..
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim