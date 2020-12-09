Yeryüzü Doktorlarından "Bir Gün Değil, Her Gün İyilik Olsun" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği, ihtiyaç sahipleri için hizmetlerin sürekli olması amacıyla "Bir Gün Değil, Her Gün İyilik Olsun" kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Küresel İnsani Yardım 2020 Raporu'na göre, yaklaşık 168 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç durumda. Kimileri açlıkla mücadele ediyor, kimileri hastalıklarına çare arıyor, kimileri de temiz suya erişebilmenin hayalini kuruyor.

Yeryüzü Doktorları ihtiyaç sahibi insanlar için yürüttüğü sağlık yardımlarının, bağışçılarının düzenli desteğiyle süreklilik kazanabileceğine dikkat çektiği "Bir Gün Değil, Her Gün İyilik Olsun" kampanyasını başlattı.

Bölgelerdeki ihtiyaçların belirlenmesiyle projelerini hayata geçiren Yeryüzü Doktorları, bu kapsamda temel sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu yerlerde, birinci basamak sağlık hizmeti, anne ve çocuk sağlığı hizmeti, beslenme sağlığı hizmeti ile yardımlarını sürdürüyor.

Açtığı kliniklerle sağlık problemlerini önlemek için faaliyetlerde bulunan Yeryüzü Doktorları, düzenli bağışların bu coğrafyalardaki hizmetlerin devamlılığı için en önemli destek olduğuna dikkat çekiyor. Yapılan her yardımın ihtiyaç sahipleri için yeterli beslenebilme, sağlıklı büyüme, temiz suya erişebilme anlamlarına geldiğine değinen dernek, her ay düzenli bir bağışla hayat mücadelelerinde onların yanında yer alınabileceğini hatırlatıyor.

Somali, Çad, Suriye, Afganistan, Filistin ve Yemen gibi 50'yi aşkın ülkede yıllardır sağlık hizmeti veren dernek, her ay yapılan düzenli bağışlarla bölgelerdeki sağlık erişimine ulaşılabilirliği artırıyor. Aynı zamanda uzman sağlık çalışanı kapasitesini geliştirmek için sağlık eğitimi programları düzenlerken, hastanelere cihaz ve ekipman desteği de vererek sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, düzenli bağış ile sürekli hizmetin sağlanabileceğini belirterek, bugüne kadar 50'yi aşkın ülkede insani yardımların sağlık alanına odaklanarak sürdürüldüğünü kaydetti.

Güney, yeryüzünün muhtelif coğrafyalarında ihtiyaç sahibi binlerce insana ulaşıp yardım ederek dünyaya iyilik ve sağlık katmaya çalıştıklarını dile getiren Güney, şunları kaydetti:



"Bizler sadece ihtiyaç sahibi bölgelere giderek bir yardım bırakıp dönmek için değil, oralarda kalıcı klinikler açarak, eğitimler vererek, sağlık alanında ulaşılabilirliği artırarak çözümler getirme, sürekli hizmet sağlama gayesiyle çalışıyoruz. Bugüne kadar yeryüzünün acılarına umut olan bağışçılarımızın desteğiyle yardımlarımızı ulaştırdık. Bu coğrafyalarda yürüttüğümüz faaliyetlerin bir gün değil her gün olması için gelin, az çok demeden düzenli bağışlarınızla onlara sürekli iyilik ve sağlık götürmemize vesile olun."



