Yeryüzü Doktorları Afganistan'da 133 bin 69 kişiyi muayene etti

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Yeryüzü Doktorları Derneği (YYD) Afganistan'da 2014'ten bu yana toplam 133 bin 69 kişiyi sağlık muayenesinden geçirdi.

YYD Afganistan Beslenme Koordinatörü Cemal Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YYD'nin 2014'ten bu yana Afganistan'da farklı alanlarda faaliyet yürüttüğünü söyledi.

"Son 6 yılda sağlık alanında YYD olarak toplam 133 bin 69 kişiye muayene hizmeti sunduk." diyen Abbas, bu kapsamda 6 bin 63 kişiye Gönüllü Sağlık Hizmetleri tarafından genel cerrahi, dahiliye, üroloji, laparoskopi, KBB ve göz hastalıkları alanında hizmet verildiğini belirtti.

Abbas, ayrıca 105 bin 343 kişiye Beslenme Sağlığı Merkezlerinde muayene hizmeti sağlandığını ve ayrıca katarakt rahatsızlığı için de 21 bin 663 kişinin muayene edildiğini bildirdi.

- 15 vilayette Beslenme Sağlığı Merkezleri bulunuyor

Afganistan'ın Lagman, Host, Paktiya, Paktika, Helmand, Tahar, Vardak, Parvan, Kabil, Logar, Baglan, Kapisa, Gazne, Faryab ve Nangrahar vilayetlerinden Beslenme Sağlığı Merkezlerinin bulunduğunu dile getiren Abbas, bu merkezlerde hamile, emziren anneler ve çocuklar başta olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine yönelik muayene ve beslenme tedavisi hizmeti sunulduğunun altını çizdi.

Abbas, önlenebilir veya tedavi edilebilir görme bozukluklarının maddi ve teknik yetersizlikler sebebiyle uygun yöntemlerle tedavi edilememesinin her yıl binlerce kişinin görme yetisini tamamen kaybetmesine yol açabildiği uyarısında bulundu.

Abbas, YYD olarak aynı zamanda 2 bin 823 kişiye gözlük dağıttıklarını aktardı.

YYD sağlık hizmetlerinin yanı sıra Afganistan'da hayır faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda kurban organizasyonları ile 2016'dan beri 12 bin 775 hisse kurban kesimi gerçekleştirilerek, 301 bin 894 ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.

Bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda 7 bin 900 kişiye gıda paketi, 2 bin 170 kişiye hijyen kiti dağıtılırken 500 kişiye ise hijyen eğitimi verildi.

Ayrıca hayır faaliyetleri kapsamında Afganistan genelinde 130 su kuyusu açıldı.



