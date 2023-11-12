Yerlikaya'da sınır güvenliği açıklaması: Kırmızı çizgimiz...

Yurdun sınırları güvenlik güçlerine emanet...

Kaçak geçişlere, terör saldırılarına engel olan Mehmetçik önemli bir mücadele ortaya koyuyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Ağrı’ya geldi.

Bakan Yerlikaya, buradan helikopterle Gürbulak Gümrük Kapısı'na gitti. Sınır Güvenliği Toplantısı'na katılan Yerlikaya, toplantının ardından basın açıklamasında bulundu.

"Kararlı bir şekilde mücadeleye devam ediyoruz"

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Göçle mücadele noktasında bir tek göçmen kalmayana kadar mücadele edeceklerini belirten Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Ticaret Bakanlığımız tarafından yapım süreci hızlandırılan Gürbulak Sınır Kapımız var. 2 etaptan oluşuyor. İlk etabı yakın bir zamanda tamamlanacak. 2’nci etap ise 2025’in ortalarında tamamlanacak. Türkiye’de yapılan yeni nesil kapılar gibi Gürbulak da modern yüzüyle hizmete alınmış olacak. Biliyorsunuz Bakanlık olarak terörle mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık ve diğer suçla mücadele unsurlarıyla kararlı bir şekilde mücadeleye devam ediyoruz.

"En ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz"

Biz sınır duvarı ve duvarın karşı tarafından en ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz. Buradaki gücümüz arttıkça onların da cesaretlerinin kırıldığına ve farklı göç rotaları arayışı içerisine girdiklerini görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu noktada hiçbir şekilde durmayacağız. Günlük ortalaması 818 araç giriş ve çıkışı ve 3 binin biraz altında da yolcu giriş çıkışının olduğu bir kapımız. İhracat ve ithalat toplamı 1 milyar dolar civarında olan bir kapımız.

"Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir"