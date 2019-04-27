Yerli yerinde taflan projesi için el ele! Kadınlar emek verdi meyveler çürümedi

Ordu’nun Perşembe ilçesinde 7.500 metrekarelik arazinin büyük kısmında taflan yetiştirilecek.

Yetiştirilen taflanlar ve ayrıca tüm bölgeden toplanan taflanlar arazi içinde yeni kurulacak Kurutma Ünitesi’nde işlemden geçirilerek dayanıklı hale getirilecek. Ekşi tadıyla bilinen ve taze olarak tüketilme alışkanlığı bulunmayan taflan meyveleri bu sayede değerlendirilmiş olacak.

Ziyan olan taflanlar tesiste değerlendirilecek. Bu sayede yılda en az 20 ton taflan değerlendirilmiş olacak. 7.500 metrekare üzerine kurulu taflan bahçesi ve proje ile toplam 50 kadın için iş olanağı oluşturulacak, bu sayının zamanla artması hedeflenecek.

Üretim modelinde yer alan kadınların her ay yaklaşık 1.000 TL. ila 2.000 TL civarında bir ücret kazanması öngörülüyor. Ayrıca tesiste Perşembe bölgesinde yetiştirilip fazla değerlenemeyen pek çok meyve de kurutulmuş hale getirilerek ilave katma değer oluşturulacak. Böylece daha fazla kadının bu alanda yer almasına da olanak tanınacak. Değerlendirilen taflanlardan ise yıllık yaklaşık 300 - 400 bin TL’lik gelir sağlanması hedefleniyor. Diğer meyvelerin de oluşturacağı değer ile bu rakam çok daha yukarılara çıkacak. Bu gelirin tümü bu modelin işleyişi ve projenin devamlılığı için kullanılacak.

Yeni istihdam fırsatı

Proje kapsamında konuşan, Perşembe Sakin Şehir Üretici Kadınlar Derneği (PERÜKDER) Başkanı Elif Saka, “Perşembe’deki kadınlarımıza istihdam sağlamak bizim için anlatılamaz bir heyecan. Ayrıca taflanın yanı sıra diğer ziyan olan meyvelerimizi de kurutma ünitesinde değerlendirme şansını yakalayacağız” dedi.

“Önceliğimiz elbette ki taflanı kurutup ve farklı kullanımlarıyla mamül haline getirmektir” diyen Saka, “Fakat bunun yanında tesisimizde tüm Perşembeli kadınlarımızın bahçelerinden hasat ettiği tüm meyve ve sebzelerini sınıflandırarak bu tesisimizde işleyeceğiz. Bu sebeple her mahallemizden bir kadın temsilci seçip o kadın temsilcimizle ihtiyaç doğrultusunda iletişime geçip ürün talep edeceğiz. Bu sayade tüm Perşembeli kadınlarımızı üretime kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“7.5 dönümlük bir arazi üzerinde gerekli işlemleri yaptıklarını belirten Saka, “İleriki safhalarda daha çok kadına ulaşmak, daha çok kadına istihdam sağlamak ve daha çok kadını sosyo-ekonomik seviyelerini yükseltmek için kadın kooperatifi kurmayı hedefliyoruz. 2017 yılında bu projemize ilk başlarken “Kadın emek verdi meyveler çürümedi” sloganı ile çıkmıştık ve bu sloganı kendimize şiar edindik. Perşembemizde başta taflan olmak üzere tüm meyve ve sebzeleri değerlendirmeye kadınlar olarak söz verdik. Ve başaracağımıza da sonsuz inanıyorum. Bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ordu artık taflanla da tanınacak

Ordu Tarım İl Müdürü Kemal Yılmaz ise, “Biz de Ordu Tarım olarak ziyan olan taflanlarımızı değerlendirmek için ne yapacağımızı düşünüp Bakanlığımızdan yardım istemeyi planlarken iyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş; güzel bir işbirliğine imza attık. Ordu bu zamana kadar hep fındığıyla tanındı, bundan sonra taflanı ile de tanınacak” diye konuştu.

Bölgesel kalkınmaya büyük destek

ABC Deterjan Pazarlama Müdürü Deniz Özyer ise, “ABC ile Yerli Yerinde projesi kapsamında ilk yıl Osmaniye’deki safran çalışmamızı bu yıl Ordu’da taflan ile devam ettiriyoruz. KSS projelerinde başlamak güzel ancak devamlı ve sürdürülebilir hale getirmek çok daha güzel. Hem kadının emeğini değerlendirip istihdam oluşturan hem de bölgesel kalkınmaya destek vermek markamız için gurur verici bir şey. Bu yıl da 50 kadına istihdam sağlamak bizim için çok kıymetli” değerlendirmesinde bulundu.