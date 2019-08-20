0553 313 94 23

Yerli ve yabancı turistler Balıkesir sahillerinden vazgeçemiyor

Turizmden aldığı payı giderek artıran Balıkesir; eşsiz sahilleri ve temiz deniziyle turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor.

20 Ağustos 2019 Salı 19:58
Yerli ve yabancı turistler Balıkesir sahillerinden vazgeçemiyor

Turizmden aldığı payı giderek artıran Balıkesir; eşsiz sahilleri ve temiz deniziyle turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sezon başından bu yana doluluğun devam ettiği sahillerde bakım çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.


Ege ve Marmara Denizi’ne kıyısı olan Türkiye’nin gözde tatil merkezilerini sınırlarında barındıran Balıkesir’in plajlarında sezonun başından bu yana süren yoğunluk devam ediyor. Yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da turistlerin tercihi olan Balıkesir sahilleri, Mavi Bayraklı plajlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak temizlik ve bakımı yapılan sahiller, doluluk oranlarıyla esnafın da yüzünü güldürüyor. Belirli periyodlarla sahillerde çocuklar için “Mavi Bayrak Çevre Bilinçlendirme Etkinlikleri” düzenleyen Büyükşehir Belediyesi; çevre eğitimi ve yönetimi konusunda çocukları bilinçlendiriyor.


“Yaz turizmi bizim için önemli”


Balıkesir’in yerli turistlerin olduğu kadar yabancı turistlerin de gözdesi haline geldiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Eşsiz kıyılarımız, tertemiz denizlerimiz var. Bunun farkındayız ve korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Çevre eğitimi çok önemli bir unsur. Çocuklarımızı bu yönde bilinçlendirici çalışmalar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Balıkesir, 291 kilometre kıyı şeridi olan bir şehir. Yaz turizmi bizim için önemli, birçok vatandaşımız ekmeğini buraya gelen turistlerden kazanıyor. Onlara belediyemizin imkânları dâhilince destek olmaya çalışıyoruz. Sahillerde bakım ve temizliği aksatmıyoruz, İtfaiye Daire Başkanlığımıza bağlı cankurtaran ekiplerimiz görevlerinin başında. Turizme katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 19:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor Atina'da
    1. Trabzonspor Atina'da
    2. Ufuk Sarıca: “İyi bir turnuva bizi..
    3. Başakşehir'den iki anlaşma birden!
    4. Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri..
    5. M. Başakşehir, Mahmut Tekdemir’in..
    6. 268 kaçak yakalandı
    7. Damat ve sağdıcın zor anları
    8. Hatay'da otomobil şarampole..
    9. Bakan Kasapoğlu’ndan millilere ziyaret
    10. Rıza Çalımbay: Çaykur Rizespor maçına..
    11. Balıkesir’de 150 bin paket kaçak..
    12. Başkan Erdoğan Sultanahmet'te..
    13. Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
    14. Başkentte trafik kazası: 8 yaralı
    15. ABD Başkanı Trump bir kez daha dede oldu
    16. Hindistan'dan Pakistan'a nehirlere..
    17. Putin’e hakaret eden Gürcistanlı..
    18. Ağrı’da terör propagandasına 9 gözaltı
    19. "Bir an önce masayı işletelim"
    20. AB yine durmadı! HDP'ye desteğe koştu
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    20 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz