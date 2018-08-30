“Yerli ve milli”ye genelgeli teşvik

Buna göre, yeni yapılacak projeler, yapım aşamasında olan işler ve devam eden yapım işleri ile tüm imalatlarda, 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi” amacıyla çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri ve eklerinde yer alan listeye göre kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanda yerli üretim ürünlerin tercih edilmesi gerektiği aktarıldı.

Bakan Kurum, daha önce Bakanlık tarafından inşa edilecek yapılarda, ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıklamıştı.