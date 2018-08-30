THY - Nevşehir
0553 313 94 23

“Yerli ve milli”ye genelgeli teşvik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yerli ve milli ürünlerin kullanımı için harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından imzalanan genelge, 81 ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderildi. Genelgede, ileriki dönemde yaşama geçirilecek projelerde yerli ve milli ürünler tercih edilmesi istendi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:51
“Yerli ve milli”ye genelgeli teşvik

Buna göre, yeni yapılacak projeler, yapım aşamasında olan işler ve devam eden yapım işleri ile tüm imalatlarda, 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi” amacıyla çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri ve eklerinde yer alan listeye göre kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanda yerli üretim ürünlerin tercih edilmesi gerektiği aktarıldı. 

Bakan Kurum, daha önce Bakanlık tarafından inşa edilecek yapılarda, ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıklamıştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:51
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı
  2. Murat Kurum

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DHKP/C'li terörist Yunanistan'a kaçarken tutuklandı!
    1. DHKP/C'li terörist Yunanistan'a..
    2. HDP'li bir belediyeye daha kayyım atandı
    3. İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 15..
    4. Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz..
    5. AK Partili isim anket sonuçlarını..
    6. Güney Afrika’da otobüs kazası: 8 kişi..
    7. Adana'da polis uygulamasından kaçan..
    8. Afrin şehidi'nin vasiyeti yerine..
    9. Kerkük’te bombalı saldırı: 2 kişi öldü
    10. Giresun'da lokantada tüp patladı: 1..
    11. Terör örgütü DHKP/C şüphelisi..
    12. 2018 KPSS sınav sonuçları son dakika..
    13. 'Fenerbahçe karşısında kapanmayacağız'
    14. Gaziantep'te devrilen kamyon, alev..
    15. Tokat'ta otomobil şarampole devrildi:..
    16. Ruhsar Pekcan: Piyasa dengelerle..
    17. Kılıçdaroğlu'ndan skandal ifadeler!..
    18. Erdoğan süre verdi: İki aya kalmaz...
    19. Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
    20. ABD'yi yöneten sapık inanç! Cennete..
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım