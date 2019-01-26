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Yerli ve milli “ULAK” Külliye’de

Türkiye’nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu çerçevesinde Külliye'de kullanılmaya başlandı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 09:50
Yerli ve milli “ULAK” Külliye’de

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin BalcıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un destek ve talimatıyla Külliye’ye Türkiye’nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ın kurulduğunu ve kullanımına başlandığını bildirdi.

ULAK ile Külliye’de, yerlileşme ve millileşme konusunda örnek bir yaklaşım sergilendiğine işaret eden Balcı, dijital dönüşümün en önemli unsuru niteliğindeki yerliliğin, bu sayede Külliye’de ön plana çıktığını dile getirdi. 

Balcı, Külliye’de ULAK kurulum çalışmalarına Turkcell’in altyapısıyla başlandığını ifade ederek, diğer operatör altyapılarının da sisteme taşınmasının planlandığını, bu kapsamda siber güvenliği artırılmış uçtan uca milli bir iletişim altyapısına bir adım daha yaklaşacaklarını belirtti.

Balcı, “Sorumluluğumuz bir kat daha arttı, gösterilen güvene layık olmak için en hızlı ve en iyisini üretecek şekilde çalışmalarımıza her zamankinden daha büyük bir motivasyonla devam edeceğiz” diye konuştu. 

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 09:50
  1. ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç
  4. ULAK
  5. Turkcell

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