Yerli ve milli üretimde hızla yükselişe geçen Türkiye, şimdi de ilk uçan araba Cezeri için çalışmalarını sürdürüyor. İlk testlerini başarıyla tamamlayan ve özellikleriyle hayran bırakan Cezeri hakkında yeni bir açıklama geldi.

BAYKAR, küresel anlamda yakından takip edilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri hakkında resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı.

BAYKAR'ın resmi Twitter hesabından, "Geçmişten ilham alarak geleceği tasarlamak... Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, gençlerimize örnek olacak ve gelecekte daha iyilerini geliştirmelerine vesile olacak!" şeklinde bir paylaşımda bulunuldu.

Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ, BAYKAR firması tarafından milli ve özgün olarak geliştirildi. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği, 230 kg'lık ön prototip uçuş testlerinde halatsız şekilde 10 metre yükselen Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla bitirdi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yaklaşık 1,5 yıl önce hayal ederek ve bir çizimle başladıkları Cezeri uçan arabanın, ilk uçuşunu gerçekleştirerek gerçeğe dönüştüğünü ifade etti.

Yerli ve milli uçan araba Cezeri ne zaman yollarda olacak?

Bayraktar, önümüzdeki süreçte daha gelişmiş prototiplerini yapacaklarını ve insanlı uçuşlar gerçekleştireceklerini belirtti. Ancak Cezeri uçan arabanın yollara inmesi tahminen 10-15 yılı bulacağını söyleyen Bayraktar, muhtemelen 3-4 yıla rekreasyonel olarak arazi araçları ATV'ler gibi kırsal alanda kullanımda göreceğimizi ifade etti.

Akıllı otomobillerin ardından otomotiv teknolojisindeki devrimin uçan arabalar olacağını belirten Bayraktar bu açıdan bakıldığında bugünün değil yarının yarışlarına hazırlandıklarını ifade etti. Bayraktar, daha sonra “Milli Teknoloji Hamlesi seferberliği ile gençlerimize her alanda özgüven ve motivasyon kazandırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini de kullanmıştı.