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Yerli ve milli hava savunma sistemi! Hisar-A için kritik tarih açıklandı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar-A'nın seri üretim aşamasına gelindiği açıklandı. Yapılan nihai sistem testlerinde hedefi başarıyla imha eden Hisar-A 2021'de TSK'ya teslim edilecek.

12 Ekim 2019 Cumartesi 15:58
Yerli ve milli hava savunma sistemi! Hisar-A için kritik tarih açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere başlatılan Hisar projeleri kapsamında geliştirilen Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'da seri üretime geçileceğini duyurdu.

Yüzde 100 başarıyla imha etti

Demir, paylaşımında, "SSB yönetiminde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti. Seri üretime geçiliyor." ifadelerini kullandı.

Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı Milli Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar projesi yürütülüyor.

Hisar-A ise hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getiriyor.

2021'de TSK'ya teslim edilecek

Hisar projesi sayesinde, hava savunma alanında temel teknolojilerin kazanılmasının yanında yeni kazanımlar da elde ediliyor. Hisar'ın envantere alınması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılaması için başta 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağı birlikte çalışıyor.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 15:58
  1. ASELSAN
  2. ROKETSAN
  3. Hisar-A
  4. İsmail Demir
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

  • hjhj8 dk önce
    hadi inşallah şu hava savunma sistemleri bir an önce hizmete girsin inşallah

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