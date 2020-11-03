Yerli ve milli 3D yazıcıda 'yatırım' gelişmesi

Bu yatırımla eğitim ve sanayi sektöründe lider konumda kullanılan Zaxe 3D yazıcılarının geliştirilmesi ve 2 senedir Ar-Ge çalışmalarını tamamladıkları bireysel kullanıcılara yönelik yeni 3D yazıcı modellerinin Türkiye ve dünya pazarına sunulmasını hedefleniyor.

Zaxe, 2015 yılında yerli ve milli 3D yazıcı üretmek hayali ile Baki Gezgen ve Aydonat Atasever tarafından kuruldu. İkili Zaxe markası ile ilk ürünleri X1’i 2016 yılında piyasaya çıkarmayı başardı. Bu model hali hazırda 400’den fazla eğitim kurumunda kullanılmaktadır. Zaxe, 2017 yılında Keiretsu Melek Yatırımcı grubundan aldığı destek ile üretim ve Ar-Ge çalışmalarına hız vermiş, yeni modelleri ile eğitim kurumlarına ek olarak, Kobi ve sanayi kuruluşlarına uygun Z serisi modellerini başarı ile satışa sundu.

2019 yılında Genel Müdür Emre Akıncı’nın takıma katılması ile firma çok başarılı olduğu B2B segmentine ek olarak B2C’yi de hedefine aldı ve 4 yeni modelle geliştirdiği ürün gamını Türkiye pazarına ek olarak dünya pazarına da sunmak için çalışmalara başladı.

3D yazıcılar Türkiye ekonomisi açısından kritik öneme sahip

Ülkelerin üretim ekonomisi için stratejik öneme sahip olan 3D yazıcı sektörünün ülkemizde ve dünyada çok hızlı büyüdüğünü ifade eden Akıncı, şunları söyledi: “Zaxe, geliştirdiği yerli ve milli 3D yazıcılar ile Türkiye ekonomisine gerek yurt dışına bağımlılığının azaltılması gerekse stratejik açıdan ihtiyacımız olan tüm üretimin ülkemizde yapılmasına büyük bir fayda sağlayacaktır.” dedi.

Türkiye’nin her kesimine ulaşacak

Zaxe aldığı yatırım ile üretim kapasitesini artırarak, tüm ev ve okullarda bireysel kullanıcılar tarafından kolaylıkla kullanılabilecek yeni nesil 3D yazıcılarını tüm Türkiye’ye sunmaya hazırlanıyor. Bu hedef doğrultusunda, 3D yazıcıların ülke geneline yayılmasında ve kolay erişilebilir olmasında yatırımcılar arasında yer alan KVK’nın Türkiye’ye yayılmış satış ve teknik destek ağının çok büyük rolü olacağı belirtiliyor.

Yurtdışına ileri teknoloji ihraç eden bir şirket haline gelecek

Uzmanlaşmış mühendis kadrosunun ekip lideri olan kurucu Baki Gezgen “Bu yatırım Zaxe üretim süreçlerine ve AR-GE faaliyetlerine büyük hız kazandıracaktır. Geliştirmekte olduğumuz yeni 3Dyazıcılarımız ile teknoloji ihraç eden bir şirket olmak en büyük hedefimiz” dedi.

4 farklı 3D yazıcı modeli bulunuyor

Kullanım alanının genişlemesiyle birlikte şu anda 400’ün üzerinde eğitim kurumunun yanı sıra çok sayıda farklı sektörden kuruluşa 3D yazıcı çözümleri sunan Zaxe’nin xlite, X2, Z1 ve Z1+ olmak üzere dört adet 3D yazıcı modeli bulunuyor. 3D yazıcılarla birlikte Türk yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen xDesktop yazılımı ücretsiz olarak veriliyor. Gelişmiş özellikleri ve kullanım kolaylığı ile rakip yazılımlardan farklılaşan xDesktop, daha önce hiç 3D yazıcı kullanmamış 7’den 70’e tüm kullanıcıların üç adımda kolayca baskı alabilmelerine olanak tanıyor.

Global Yatırımcıların radarına girdi

Şirketin stratejik büyümesinden ve yatırım adımlarının planlanmasından sorumlu kurucu ortak Aydonat Atasever, Zaxe’nin çok kısa bir zamanda global yatırımcı ekosistemi içerisinde adının konuşulacağından emin olduğunu bildirdi ve şunları söyledi: “3D Teknolojiler ile ilgili yabancı fonlar hem şirketimizi hem de Ar-Ge kadromuzu yakından takip etmeye başladı. Zaxe markasının global pazarlarda ürünlerinin satılmaya başlaması ile şirketimizin değerlemesinin çok hızlı şekilde yukarı çıkacağını düşünüyoruz.”

Bu yatırım turunda Zaxe’ye danışmanlık hizmetlerini Core Finance sağladı. Kurucu ortaklarından Alper Kiresepi ise “Bu yatırım, Zaxe ekibinin bugüne kadarki başarılarının üzerine ekleyerek devam etmesini ve pazardaki liderlik konumunu güçlendirmesini sağlayacaktır. Şirket büyümeye devam ederken kendilerini desteklemeyi ve yurtdışından yatırım çekmeyi dört gözle bekliyoruz." diye belirtti.

Yatırımcılarımız çok tecrübeli

Zaxe kurucuları, bu yatırım turuna dahil olan ve çok sayıda projeye yatırım yapan Yemek Sepeti kurucusu Nevzat Aydın, yıllarca telekomünikasyon ve teknoloji alanlarında tecrübesi olan Muzaffer Akpınar ve Türkiye’nin mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası servis hizmet sektöründe lideri olan KVK’nın inanılmaz destekleri olacağını düşünüyorlar.

KVK Genel Müdürü Serdar İbrahim Gölbek ise “Zaxe geliştirdiği teknoloji ve 3D yazıcılar ile katmanlı imalat endüstrisinde Türkiye’nin lider temsilcisi olduğunu gösterdi. Şirketin ticari büyümesi ve yeni teknolojiler geliştirmesi ile hem Türkiye pazarına hem de yurt dışı pazarlara hakim olma yeteneği hakkında yüksek beklentilerimiz bulunmaktadır. KVK olarak biz de bu hedefe ulaşmasında üzerimize düşen görevi ortak olarak yerine getireceğiz” dedi.

Kaynak: Girişim Haber